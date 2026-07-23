Foro Social La Rioja convoca el martes una asamblea vecinal sobre la construcción de la rotonda de Vara de Rey

El Foro Social de La Rioja convoca el martes 28 en la Plaza del Ayuntamiento a una asamblea vecinal sobre la construcción de la rotonda en Vara de Rey - FORO SOCIAL LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro Social de La Rioja ha convocado este próximo martes 28 de julio a una asamblea vecinal sobre la construcción de la rotonda de Vara de Rey. Será en la Plaza del Ayuntamiento, en la zona de acceso al edificio, a las 19 horas.

Como detallan los convocantes, "el alcalde de Logroño ha sido invitado a este acto, el segundo de estas características que se realiza durante este mes de julio".

Asimismo, "también se ha abierto una votación en change.org para paralizar la licitación de la rotonda, proyectada por el actual equipo de Gobierno y en estos momentos en estado de licitación".

El objetivo "es, como ya se hizo el pasado sábado 11 de julio, informar de la futura obra y recabar asimismo la opinión del vecindario y colectivos de Logroño".

Esta rotonda, como ya se informó, "implicará aumentar el tráfico en una de las calles que en la actualidad sufre más peligrosidad, más contaminación y más ruido de Logroño".

"Una calle en la que se sitúan dos centros educativos y con acceso a otros más tanto de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y guarderías", añaden.

Se da la circunstancia de que "el alcalde de Logroño ha convocado a Ecologistas en acción de La Rioja ese mismo martes para abordar el asunto de la rotonda después de tres años sin un verdadero proceso participativo en la ciudad".

Motivo por el cual "el Foro Social y el vecindario han invitado al primer edil a participar en la asamblea para que sea en este foro donde informe a la ciudadanía de los planes sobre la rotonda".

Recuerdan que "la rotonda se realiza sin información previa al vecindario, sin contar con el consenso de la ciudadanía, sin un informe técnico sobre la necesidad de su ejecución y con muchos interrogantes acerca de a quién puede favorecer".

El Foro Social, junto a diferentes colectivos y ciudadanía de Logroño, ha puesto en marcha en change.org una petición para pedir al Ayuntamiento de Logroño la paralización de la rotonda en licitación en esta dirección: https://acortar.link/4Svw9c

La rotonda proyectada "es incoherente con el recién inaugurado centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, ya que esta rotonda ampliará los tránsitos peatonales, aumentará el tráfico, y por tanto la seguridad vial, el ruido y la contaminación en Logroño, y exigirá también la interrupción del carril bus que funciona con normalidad y evita la doble fila".

El Foro Social, los colectivos y la ciudadanía que se ha sumado a la iniciativa denuncian que "el Ayuntamiento dedique más de un millón de dinero público, 1.071.216 concretamente, a la construcción de un artefacto para la circulación de los coches en el centro de la ciudad".

Algo, finalizan, "que conllevará un aumento del tráfico hacia el centro histórico y hacia las zonas escolares descritas anteriormente, que incidirá directamente en la salud de las personas, de todas las personas, y también en su seguridad".