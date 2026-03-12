Un frente dejará aire polar y precipitaciones en toda la Península y Canarias durante el fin de semana, según Meteored

Archivo - Un hombre con paraguas camina bajo la lluvia por el centro de Madrid, a 7 de junio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un frente dejará aire polar y precipitaciones que se extenderán por toda la Península y Canarias durante el fin de semana, según el director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado.

Por días, ha indicado que el frente frío avanzará mañana por el noroeste de la Península, provocando lluvias débiles en esa zona y más intensas en Galicia y Asturias. Tras ello, se extenderá al Cantábrico y los Pirineos. En este marco, espera nieve en las cordilleras Cantábrica, Ibérica y Pirenaica.

Mientras tanto, en el resto de la mitad norte y en Baleares será común el cielo parcialmente nuboso con bancos de niebla. Durante esta jornada, los termómetros descenderán en el noroeste peninsular y subirán en la vertiente mediterránea y Canarias. Además, predominarán los vientos del norte y noroeste, con fuerza en Galicia y el Cantábrico, y rachas fuertes de alisios en Canarias.

El frente continuará su camino el viernes, cuando dará lugar a precipitaciones en numerosas comarcas. Por esta parte, el director de meteorología de Meteored ha avanzado que las lluvias pueden ser fuertes este día en el tercio norte y en zonas mediterráneas, donde irían acompañadas de tormentas.

Asimismo, la nieve seguirá afectando a las cordilleras del norte, mientras que el suroeste permanecerá mayormente seco.

Mientras tanto, se espera nubosidad en Canarias, así como precipitaciones débiles en el norte del archipiélago.

Además, Maldonado ha avisado de que tras el frente entrará aire polar desde Canadá que provocará un descenso generalizado de las temperaturas y heladas en sistemas montañosos y algunas comarcas de la meseta castellanoleonesa.

La masa de aire polar continuará afectando el domingo a la Península y Baleares, aunque de acuerdo con la predicción de Meteored tenderá a retirarse. Asimismo, se prevén precipitaciones en las regiones cantábricas y Pirineos, donde en cotas bajas serán de nieve.

En Baleares también se esperan lluvias y en Canarias habrá calima y lluvias débiles en el norte de Tenerife y Gran Canaria.

En este aspecto, el director de meteorología de Meteored ha indicado que la noche será muy fría, con heladas en amplias zonas del interior peninsular.

De hecho, muchas capitales, como Salamanca, Ávila, Burgos, Teruel, Girona, Cuenca o Ciudad Real, rondarán los 0ºC. Aún así, las máximas tenderán a subir, especialmente en la vertiente atlántica y asimismo los vientos soplarán fuertes en Cataluña, con tramontana en el Ampurdán y cierzo en el valle del Ebro.