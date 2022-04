'Fresones Rebeldes', 'The Crab Apples' o 'The Prussians' se unen a la programación de 'Muwi La Rioja Fest'

LOGROÑO, 28 (EUROPA PRESS)

Los 'Fresones Rebeldes', 'The Crab Apples', 'The Prussians', 'Tomaccos', 'The Monster Lover', 'Pin Pan Pum Disco' y 'Amadeus Wuwi Band' se han unido a la programación musical de 'Muwi La Rioja Fest', que ya cuenta, entre otros, con Rigoberta Bandini, 'Lagartija Nick' o 'The Grooves', y que se celebrará en Logroño del 25 al 28 de agosto.

El cartel completo de la sexta edición se ha dado a conocer está mañana en Bodegas 'Franco-Españolas' - una de las sedes del festival, junto a las murallas del Revellín y la calle Laurel, en formato vermú para el sábado - por parte de los organizadores, José L.Pancorbo y Rafa Bezares, así como director de la bodega, Borja Eguizábal, el director de TSMGO, Ricardo Moreno, la concejala de Turismo del Ayuntamiento, Esmeralda Campos, y el director general de Turismo, Ramiro Gil.

Pancorbo ha hecho un llamamiento en esta edición a "recuperar sensaciones de 2019", a través de un festival de música en vivo con el vino y la gastronomía como protagonistas también. Ha señalado que el jueves, Muwi volverá al centro de Logroño, con actuaciones en las murallas del Revellín, para el viernes y sábado acogerlo en Bodegas Franco Españolas, al igual que el domingo, si bien este día sigue siendo el "más solidario y familiar" con el Muwi Sunday. Como novedad ha señalado que la zona de la Laurel contará el sábado al mediodía con un vermú.

Todo ello con idea de lograr aumentar la participación de 14.000 personas de hace dos años. Ha apuntado que vuelve de forma importante "la colaboración pública privada", al tiempo que ha indicado que, en breve una vez se informe del horario del festival, saldrán las entradas sueltas, ya que ahora se están vendiendo abonos, que en estos momentos, cuestan 55 euros, precio que irá en aumento en las próximas semanas.

Por su parte, Campos ha puesto en valor que 'Muwi La Rioja Fest' celebre su sexta edición, y lo haga un cartel de "gran calidad", a lo que ha unido lo que supone para el turismo de Logroño. En el componente turístico también ha incidido Ramiro Gil, que ha asegurado que con el festival "se posiciona a La Rioja tanto a nivel nacional como internacional".

Eguizábal, por su parte, ha destacado que en esta ocasión "las ganas de disfrutar del festival se multiplican tras los dos últimos años", uno en 2020 que no pudo realizarse y el de 2021 que contó con una versión más reducida. Moreno, en su intervención, ha aludido que la próxima edición del 'Muwi' se acerca al público más joven, por lo que se va a apostar por mayor presencia en las redes sociales, entre otras iniciativas.

CARTEL COMPLETO

Por último, ha intervenido el programador musical, Rafa Bezares, para dar la programación completa, que a los ya presentados hace unas fechas, como la catalana Rigoberta Bandini, que ayer logró dos premios de la Música Independiente, a mejor artista y mejor canción con 'Ay mamá', o los granadinos Lagartija Nick, 'The Groovies', León Benavente, Maren, 'La la Love You', 'Mueveloreina' o 'Niña Polaca' se unen ahora otros como 'Los Fresones Rebeldes', que regresan al panorama musical o 'The Crab Apples', con su pop más bailable.

También estarán en la próxima edición los mallorquines de 'The Prussians', sin olvidar a 'Tomaccos', 'The Monster Lover', 'Pin Pan Pum Disco' -que introducirá a los más pequeños en la música- y 'Amadeus Wuwi Band' -de la academia de música 'Amadeus'.