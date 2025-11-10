FRF y Salud Mental La Rioja promoverán la sensibilización, la divulgación y la formación en salud mental en el fútbol

La Federación Riojana de Fútbol y la asociación Salud Mental La Rioja firman una acuerdo pionero para promover la sensibilización, la divulgación y la formación en salud mental en el fútbol - SALUD MENTAL LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Riojana de Fútbol (FRF), Gustavo Sáenz, y la directora de la asociación Salud Mental La Rioja, Mariví Ercilla, han firmado un acuerdo pionero de colaboración para impulsar la sensibilización, la divulgación y la formación en salud mental en el fútbol y promover la lucha contra el estigma.

El convenio establece un marco de actuación conjunta para el desarrollo de actividades educativas, deportivas y formativas que fomenten la sensibilización y la integración social de las personas con problemas de salud mental.

Ambas entidades se comprometen a cooperar en la organización de proyectos, programas y actividades que utilicen el fútbol como herramienta de inclusión y de promoción de la salud mental en La Rioja.

El acuerdo, novedoso en La Rioja, incluye formación por parte de la asociación Salud Mental La Rioja al personal y estamentos de la Federación Riojana de Fútbol sobre salud mental en el ámbito deportivo, con el fin de favorecer una convivencia y comunicación más empática y un entorno deportivo más saludable y libre de prejuicios.

También se formaliza la adhesión de la Federación a la Red Empatía, una iniciativa promovida por la asociación con el Gobierno de La Rioja para crear un ecosistema regional de colaboración contra el estigma en salud mental.

A su vez, entre las acciones acordadas se incluye la realización anual de reconocimientos médicos para las personas usuarias de la asociación Salud Mental La Rioja que participen en la Escuela de Deporte Pro Salud Mental; la cesión de árbitros y material deportivo para los torneos organizados por la asociación, como el Torneo Nacional de Fútbol 7 'Puerta Abierta', el Memorial 'Ernest Lluch' y el Torneo de Fútbol Sala 'Desafío por la Integración-Logroño, Ciudad sin Estigma'. Además, del apoyo a Salud Mental La Rioja en el desarrollo de un foro sobre salud mental y deporte.

El presidente de la FRF, Gustavo Sáenz, ha destacado la importancia de este acuerdo, que "refuerza la apuesta de la Federación por un deporte más inclusivo, humano y consciente del papel que juega la salud mental en el bienestar individual y colectivo".

Por su parte, Mariví Ercilla, directora de la asociación Salud Mental La Rioja, ha señalado que "este convenio representa un paso fundamental para integrar la salud mental en la vida deportiva y para seguir rompiendo estigmas desde la participación y la cooperación".

La Red Empatía, impulsada por la asociación Salud Mental La Rioja en colaboración con el Gobierno de La Rioja, busca tejer alianzas entre instituciones, empresas, centros educativos y entidades sociales con el objetivo de generar conciencia, promover la formación y difundir mensajes respetuosos y humanizados sobre la salud mental.

Su lema, 'Tejiendo bienestar', resume la filosofía del proyecto: construir una comunidad donde la empatía, la comprensión y el respeto sean valores compartidos.