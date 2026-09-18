El frontón municipal del Revellín acogerá el 35 Torneo de Pelota aficionada durante las fiestas de San Mateo - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 35 Torneo de Pelota La Vendimia San Mateo 2026 se disputará durante las fiestas de San Mateo en el frontón municipal del Revellín. El torneo, de entrada gratuita, se jugará en horario matinal, a partir de las 11 horas, durante las tres jornadas de competición.

En la presentación del torneo de pelota aficionada, que cuenta con el patrocinio de Logroño Deporte, han participado el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, la directora técnica de la Fundación Rioja Deporte, Ruth Bustamante, el director deportivo de la Federación Riojana de Pelota y Campeón del Mundo Sub-23, Óscar Lerena, así como varios de los pelotaris que intervienen en el torneo.

"Un año más, contamos en las fiestas de San Mateo con una magnífica competición en la que participan desde las jóvenes promesas de nuestra pelota hasta los deportistas más veteranos", ha expresado Iglesias.

Un torneo, además, que "cuenta con entrada gratuita, para que todos los logroñeses y logroñesas, así como quienes nos visitan en estos días de fiesta, puedan disfrutar de unos partidos que estamos seguros de que van a ser muy disputados y de un gran nivel de juego", ha informado.

El torneo se jugará en horario matinal, a partir de las 11 horas durante las tres jornadas de competición. "En esta edición participan jóvenes logroñeses de la escuela de Yagüe, puesta en marcha hace dos años, dirigida por el veterano pelotari Raúl Ibáñez".

En concreto, van a jugar el lunes en el primer partido, junto con jóvenes promesas riojanos de las escuelas de Logroño Deporte, que también van a tener gran protagonismo.

En los festivales de cada día, se van a jugar dos partidos de mayores, los días 20 y 22 de septiembre. Y tres partidos el día 21 de septiembre, día de San Mateo, con los infantiles de Yagüe.

El Torneo comienza el domingo 20 de septiembre, serán tres días intensos de pelota aficionada, hasta el martes 22 de septiembre, día en el que se jugará la final del 35 Torneo de Pelota, encuentro en el que los que Óscar Lerena y Marcos Plaza jugarán contra Rodrigo Marín y Nicolás Fernández.