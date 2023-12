FSIE exige que la reducción de carga lectiva de los docentes de la concertada tenga su reflejo en los Presupuestos

LOGROÑO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

FSIE La Rioja ha planteado a los responsables de la Consejería de Educación y Empleo y del grupo parlamentario del Partido Popular un conjunto de enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para el año 2024 "que persiguen mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza concertada y ampliar las plantillas de su red de centros y, con ello, mejorar la calidad del servicio educativo que se brinda a su alumnado y a sus familias".

Desde FSIE La Rioja "insistimos en que debe haber un compromiso claro, por parte del nuevo Gobierno regional, con la equiparación de la carga lectiva del profesorado de la concertada en relación con la que tienen los compañeros de la enseñanza pública. Creemos que es una medida de justicia, que tiene que verse reflejada en los futuros Presupuestos Generales de La Rioja para 2024".

"Defendemos la necesidad imperiosa de abordar la reducción de jornada lectiva en la concertada, porque resulta inadmisible mantener la diferencia de trato que se dispensa a los docentes y al alumnado de esta red educativa", afirman desde el sindicato.

Con la reducción de la carga lectiva "se consigue mejorar la calidad de la enseñanza. No pedimos que se reduzca la jornada laboral, si no disponer de una parte mayor de la misma para preparar actividades, elaborar materiales educativos, atender a la diversidad del alumnado, realizar las tutorías con alumnos y familias, seguir en formación permanente, implementar nuevos proyectos educativos, etc".

Asimismo, "demandamos la concertación del Bachillerato, puesto que la recuperación de la subvención es una mejora para las familias, mientras que el concierto supondría un beneficio tanto para las familias como para el profesorado".

También solicitan "aumentar las plantillas de centros para el ejercicio de la función tutorial y directiva, para el desarrollo de la orientación educativa, para completar el cuadro de guardias con las que sustituir al profesorado es situación de baja por enfermedad o permisos de corta duración, etc".

Por último, "pedimos que se equipare retributivamente a los profesores adjuntos de FP con los profesores titulares, tal y como se ha hecho en la enseñanza pública entre los profesores técnicos de FP y con los de Secundaria".

Con todo ello, "demandamos dar los primeros pasos que permitan avanzar de forma progresiva hasta la total equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza riojana y de las dotaciones en todos los centros que conforman el sistema público de enseñanza regional, ya sean públicos o concertados".