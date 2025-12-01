Un fuego calcina un contenedor esta noche en Bobadilla

Archivo - Bomberos CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un fuego ha calcinado un contenedor esta pasada noche en la localidad de Bobadilla, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 23,20 horas de este domingo, Guardia Civil ha avisado a SOS Rioja de un contenedor verde está ardiendo en la Avenida de La Rioja de Bobadilla.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha movilizado a los Bomberos del CEIS.
Cuando se ha sofocado el fuego, se ha comprobado que el contenedor ha quedado completamente calcinado, mientras que no se han visto afectados los contiguos.