Fuenmayor acogerá los sábados de mayo una nueva edición del 'Fuchu Wine Fest' que aúna cultura, enología y gastronomía - GOBIERNO DE LA RIOJA

La programación combina catas, conciertos, monólogos, teatro y experiencias como el 'winefulness' LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fuenmayor acogerá los sábados del mes de mayo la tercera edición del 'Fuchu Wine Fest', una nueva oportunidad para disfrutar de catas, conciertos, monólogos, teatro y buena gastronomía, entre otros, en un ambiente festivo como anticipo del verano.

En concreto, 10 bodegas y 7 establecimientos hosteleros se unen a esta edición para dar lo mejor de ellos mismos y ofrecer una oferta lúdica atractiva y segura para riojanos y visitantes.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha presentado esta nueva edición junto al alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y la representante de las bodegas participantes, María Montaña.

Pérez Pastor ha reconocido que el "mes de mayo es distinto en Fuenmayor" por eso ha invitado a todos "a conocer el mundo de las bodegas de esta localidad y disfrutar de un entorno clave y muy cercano a Logroño".

"La cultura enológica y gastronómica se dan la mano en un nuevo 'Fuchu Wine Fest' que, sin duda, dinamizará el mes de mayo en Fuenmayor", ha añadido.

"BUEN MOMENTO DEL TURISMO EN LA RIOJA"

Gracias al buen momento que vive el turismo en La Rioja, el consejero ha destacado que "experiencias cómo esta, nos reencuentran con la vida, entre buen ambiente y con productos artesanos y hechos con cariño".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Alberto Peso, ha asegurado que ir en mayo a Fuenmayor "es un triunfo asegurado". Ha agradecido la implicación de las bodegas participantes que "hacen un esfuerzo no solo por promocionar sus bodegas, sino también Fuenmayor, el kilómetro cero del Rioja".

Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a la localidad porque "qué mejor plan para el mes de mayo que ir a Fuenmayor".

Finalmente, María Montaña ha destacado la variedad del programa, con "muchas actividades diferentes en todas las bodegas", pensadas para ofrecer experiencias que combinan "arte, vino y cultura" en distintos formatos.

CINCO JORNADAS CON DIVERSAS PROPUESTAS

El festival arrancará el sábado 2 de mayo en Bodegas Vallemayor con 'Recital flamenco y baile: una experiencia para los sentidos', una propuesta que unirá vino, gastronomía y arte en directo con Antorrín Heredia 'El Faraón' al cante, El Persa Gitano a la guitarra y la bailaora Leticia Gómez 'La Volcán'. Cada palo flamenco se maridará con vinos de la bodega y aperitivos, generando una experiencia íntima y sensorial.

El sábado 9 de mayo concentrará varias actividades. Por la mañana, Bodegas Petralanda - Viña Zearra acogerá 'Música y pintura en directo', con el dúo The Music Makers interpretando clásicos en inglés y español mientras el público disfruta de la exposición artística 'Vino y en Botella'.

Por la tarde, Bodegas Dominio de Nobleza ofrecerá el espectáculo 'Un monólogo, mil risas', con Quique Matilla, acompañado de cóctel, vinos, tapas y música en directo de saxofón. A la misma hora, en Marqués de Tomares, el grupo Tribu Cohetes protagonizará 'Fito y Amigos', un concierto homenaje a Fito & Fitipaldis y otros referentes del rock nacional, con vino y barbacoa.

WINEFULNESS

El sábado 16 de mayo el festival apostará por el bienestar y la tradición. Finca Valpiedra acogerá 'Winefulness: degusta la vida, saboreando el alma del vino', una experiencia guiada por Simona Vosatkova que combina mindfulness, naturaleza y cata consciente. Esa misma noche, Bodegas Las Erres celebrará 'Música, vino y asado tradicional', con el grupo Arteycompas, que ofrecerá un espectáculo de flamenco, rumbas y versiones actuales en un ambiente festivo.

El sábado 23 de mayo será otra de las jornadas centrales del festival. A mediodía, Bodegas Heredad de Bacaicoa acogerá 'Mañaneo con Dos Picas + DJ Guatecón', donde el grupo Dos de Picas ofrecerá un directo de pop, rock y rumba, seguido de sesión DJ. Por la mañana, Bodegas Montecillo propondrá una ruta teatralizada de la familia Navajas, en la que actores darán vida a personajes históricos de la bodega durante la visita al calado. La jornada culminará en Marqués del Puerto con un evento nocturno que combinará música, vino y ambiente festivo hasta la medianoche.

El festival se cerrará el viernes 29 de mayo en Bodegas Altanza con el concierto al atardecer 'Mientras todo cambia', de Jorge García y Daniel Amatriain, una propuesta íntima al aire libre en la que música y vino se fusionan en una experiencia emocional.

GASTRONOMÍA

La gastronomía local se integra en el festival con propuestas específicas De forma paralela, varios restaurantes y establecimientos hosteleros de Fuenmayor ofrecerán menús especiales durante todo el mes de mayo, reforzando la conexión entre el vino y la gastronomía local.

Participan Restaurante Casa Eloy, con menús especiales las noches de jueves y viernes; Restaurante Fuegos y Vinos, que el 8 de mayo ofrecerá una experiencia sensorial de cata a ciegas; Restaurante El Escudo, con menús los viernes a mediodía; Cafetería Avenida, con propuestas de fin de semana; Bar Restaurante El Parque, con menús los sábados; Bar Donal, con cenas de jueves a sábado; y Bar La Taberna, con cenas especiales los jueves y sábados.

ENTRADAS Y RESERVAS DISPONIBLES

Las entradas para las distintas actividades del festival estarán disponibles a partir de este sábado, a las 9 horas, a través de plataformas de venta online como Entradium y Vivaticket, así como en la página web del Ayuntamiento de Fuenmayor (www.fuenmayor.org), donde también puede consultarse la programación completa y realizar reservas en las bodegas.