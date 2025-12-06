Fuenmayor revivirá este domingo su tradicional Fiesta de Los Marchos, con más de 100 hogueras

Fuenmayor revive este domingo su tradicional Fiesta de Los Marchos, con más de 100 hogueras - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Los Marchos' de Fuenmayor es una curiosa tradición que se celebra cada 7 de diciembre con el encendido de más de un centenar de hogueras repartidas por toda la localidad.

Así, Fuenmayor arde en llamas para recordar y rendir homenaje a unos hechos acontecidos en el siglo XIX. Cuenta la leyenda que durante la Guerra de la Independencia, el ejército francés ansiaba la conquista y el saqueo del municipio de Fuenmayor.

Pero sus habitantes, valiéndose de su ingenio, prendieron hogueras a las puertas de sus casas, haciendo creer así a los franceses que el pueblo ya había sido saqueado previamente.

Para animar a quien todavía no conozca esta festividad, este domingo es su momento para acudir a este encendido de las más de cien hogueras.

Será a las siete de la tarde cuando las campanas de la torre volteen anunciando el encendido de los Marchos.

En la puerta del Ayuntamiento, el alcalde junto al resto de la Corporación y todos los vecinos y visitantes, encenderá el Marcho y dará así comienzo el pasacalles amenizado por los gaiteros recorriendo todas las hogueras del casco antiguo.

Será después de realizar el pasacalles cuando se podrá disfrutar de una gran degustación popular que de forma gratuita ofrece el Ayuntamiento para todos los vecinos y visitantes, con patatas asadas, chorizo y salchichón asados, acompañados de los vinos locales, protagonistas indiscutibles de la gastronomía de Fuenmayor.

El ambiente se completará con música, gaiteros y fuegos artificiales. Para continuar por la noche con el concierto de DJ en al polideportivo municipal.