La Fundación Caja Rioja recoge libros para la biblioteca de Alfafar hasta el 18 de enero

LOGROÑO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rioja recoge libros para la biblioteca de Alfafar con motivo de la exposición 'La magia de los pequeños detalles', hasta el 18 enero.

Precisamente cuando se presentó esta muestra el vicepresidente de la Casa de la Comunidad Valenciana en La Rioja, Ximo López-Malla Ros, mostró su preocupación por el "pasado mañana" tras el paso de la DANA, hace más de un mes.

"En este país todos somos solidarios ya, pero luego se va olvidando", ha relatado en el marco de la presentación de una exposición, en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rioja, la Merced, en la que, además, se recogerán libros para la biblioteca de Alfafar.

Y es que, precisamente, el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha manifestado la intención de esta entidad de colaborar con Valencia en "en la segunda fase" de ayudas.

Los valencianos, ha relatado López-Malla Ros, están "muy fastidiados" porque, tras una primera ola de ayudas, "el que se queda allí" se pregunta qué hace.

Ahora, ha afirmado, se necesita dinero para cosas tan básicas del día a día como una lavadora. "Y eso es lo que me da a mí un poquito de miedo, el mañana. El hoy es un desastre, es apocalíptico. No se puede decir, si no se ve, no se puede decir. Mañana...", ha temido.

Ha recordado, no obstante, que siendo él pequeño hubo una riada y salieron adelante. "Esperemos que esto siga adelante, con la ayuda de la gente, claro", ha añadido.

Por eso, señaló que hasta el 18 de enero, en el marco de la exposición 'La magia de los pequeños detalles', dedicada a mostrar casas de muñecas, se pueden entregar libros, de todas las edades, para la biblioteca de Alfafar, de donde es natural la presidenta de la Casa de Valencia.

Fuentes ha relatado cómo, pasados los días después de la catástrofe de la DANA, quieren mostrar que no se olvidan de los valencianos y, para ello, colaborarán con las bibliotecas públicas.

"Hay algunas de ellas que han perdido la mayor parte de sus fondos", ha explicado invitando a que, al visitar esta exposición, cuya afluencia ha esperado "masiva", se donen libros de todo tipo, tanto infantiles como de otras temáticas.

A través de la Casa de la Comunidad Valenciana se llevarán a la biblioteca de Alfafar, "que es uno de los pueblos más afectados", ha dicho.

Ha adelantado que "quizás, con motivo de otras efemérides, como el Día del Libro", puedan "trabajar con otras bibliotecas" con el objetivo de "contribuir a que los efectos de la catástrofe no sean tan prolongados en el tiempo".