La Fundación para la Cultura del Vino impulsa la primera Encuesta de la Felicidad en el Sector del Vino en España

Archivo - Copa de vino. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

¿Cómo se sienten realmente quienes trabajan en el mundo del vino? Esta es la pregunta que impulsa la primera Encuesta de la Felicidad en el Sector del Vino en España, un proyecto impulsado por la Fundación para la Cultura del Vino junto con The Wine Studio, The Human Studio, Happyforce y Barcelona Wine Week.

La encuesta, que se abrió el 26 de noviembre y se desarrollará hasta finales de diciembre de 2025, busca captar una imagen real del nivel de felicidad, compromiso y bienestar de los profesionales que sos5enen este sector clave de nuestra cultura y nuestra economía.

Vitcultores, enólogos, distribuidores, sumilleres, hostelería, enoturismo, comunicación, formación, dirección y toda la industria auxiliar están llamados a participar.

El contexto no es menor. El sector del vino atraviesa un momento de transformación profunda: cambio climático, descenso del consumo y nuevos perfiles de consumidores que buscan alinearse con el propósito detrás de los vinos que beben.

En medio de estos desafíos, surge una pregunta esencial: ¿y las personas? A pesar de su peso económico y cultural, hasta ahora no existe ningún estudio específico que mida el bienestar de quienes trabajan en el sector.

Guillermo de Aranzabal, presidente de la Fundación para la Cultura del Vino, subraya: "En el mundo del vino, las personas son tan esenciales como la erra y el empo. Comprender cómo sienten quienes hacen posible el vino es entender qué impulsa este legado común y cómo podemos cuidarlo".

Como señala Elisa Errea, fundadora de The Wine Studio y The Human Studio, e impulsora de la iniciativa: "Entender cómo se sienten los profesionales del vino es el primer paso para cuidar no solo la calidad de lo que producimos, sino también la calidad de nuestras experiencias, relaciones y decisiones".

"El bienestar es un factor de sostenibilidad y medirlo es una manera de fortalecer la cultura del vino desde dentro", añade.

Álex Ríos, CEO de Happyforce, destaca que "la felicidad -los factores que la generan- es medible, lo que la convierte en una herramienta estratégica. El momento para empezar a medir es ahora, el único momento que existe".

Los resultados de la encuesta se presentarán el 2 de febrero de 2026 en el marco de Barcelona Wine Week, donde el eje temático será precisamente "El factor humano, un legado a preservar".

Su directora, Céline Pérez, destaca que "el bienestar de las personas es tan vital como el terruño. Queremos un barómetro esencial que demuestre que la felicidad de los colaboradores ene un impacto directo en los resultados y que también es un legado que debemos cuidar".

¿CÓMO PARTICIPAR?

Participar es fácil, confidencial y valioso. A través de una landing page compartida en redes sociales y canales sectoriales, cada profesional podrá acceder al cuestionario y, al finalizar, recibir un perfil personalizado con recomendaciones prácticas, gracias a la tecnología de Happyforce.

Las empresas que lo deseen también podrán recibir un primer informe basado en las respuestas anónimas de sus trabajadores. Esta encuesta no solo es un termómetro del presente. Es un primer paso para diseñar entornos de trabajo más sostenibles, humanos y felices en todo el ecosistema del vino.