Fundación Pioneros obtiene el reconocimiento a la Excelencia 400+ en el modelo EFQM - FUNDACIÓN PIONEROS

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros ha sido reconocida con el distintivo 'Excelencia 400+' del modelo EFQM, un reconocimiento que avala su compromiso con la calidad, la mejora continua y la excelencia en la gestión.

La distinción fue entregada durante la Gala del Premio Navarro a la Excelencia, organizada por la Fundación Navarra para la Excelencia, entidad que impulsa este modelo de evaluación en organizaciones públicas y privadas.

A esta entrega de reconocimientos asistieron el presidente de Fundación Pioneros, Rafael Gil; acompañado de la gerente, Ana Ganuza; del coordinador técnico, José Manuel Valenzuela; y del asesor y voluntario en calidad, Máximo Fraile.

Con este reconocimiento, Pioneros se sitúa entre las entidades sociales que apuestan de forma decidida por la innovación, la eficiencia y la mejora constante de su gestión interna y de los servicios que ofrece a jóvenes, familias y comunidades.

"Este logro refleja el esfuerzo y la implicación de todo el equipo de Pioneros", destacan desde la entidad, que considera la excelencia "no como un destino, sino como una forma de trabajar cada día para ofrecer respuestas de calidad a las necesidades sociales de nuestro entorno".

El proceso de evaluación ha permitido a Pioneros revisar su modelo de gestión, analizar sus resultados y reforzar su compromiso con la sostenibilidad, la igualdad y el impacto social. La Fundación Navarra para la Excelencia, entidad privada sin ánimo de lucro gestionada por un patronato empresarial, ha acompañado a Fundación Pioneros en todo el proceso.

Este reconocimiento ha sido posible gracias al trabajo de José Manuel Valenzuela, coordinador técnico de Fundación Pioneros y responsable del sistema de calidad, y muy especialmente al acompañamiento de Máximo Fraile, asesor y voluntario de la entidad, cuya experiencia, ayuda y paciencia han sido claves para alcanzar este logro.

Desde Fundación Pioneros hacen un agradecimiento especial a Juanjo Bados Blanco, Técnico en la Fundación Navarra para la Excelencia, "que nos ha facilitado todo el proceso, y a nuestro evaluador, que también lo ha puesto todo muy fácil, pero del que no decimos su nombre por si se debe mantener el anonimato".

UN RECONOCIMIENTO AVALADO POR LOS RESULTADOS

Durante el último año, Fundación Pioneros ha recogido más de 300 valoraciones de jóvenes, familias, empresas y profesionales que colaboran con la entidad. Los resultados reflejan un altísimo nivel de satisfacción:

Los y las jóvenes del programa Educándonos valoraron su experiencia con un 9,2 sobre 10. Las familias puntuaron con un 9,2 la relación y el trato recibido.

En el programa Formación y Empleo para Jóvenes, la satisfacción media alcanzó un 9,7, destacando el acompañamiento personalizado y la mejora en la actitud hacia la búsqueda de empleo.

En el ámbito de Justicia Juvenil en Medio Abierto, jóvenes y familias valoraron muy positivamente el trato y la profesionalidad del equipo, con puntuaciones superiores al 9.

Las administraciones, empresas y profesionales colaboradores resaltaron la calidad del trabajo educativo y el compromiso social de la entidad.

También el equipo profesional de Pioneros destacó el buen clima laboral, la conciliación y la apuesta por la igualdad. "Estos resultados nos animan a seguir mejorando, porque creemos que siempre hay una manera mejor de hacer las cosas", concluyen desde Fundación Pioneros.