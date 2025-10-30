El fútbol riojano colaborará con el Banco de Alimentos en la décimo tercera 'Gran Recogida'

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Fútbol (FRF) colaborará con el Banco de Alimentos de La Rioja de cara a la Gran Recogida de Alimentos de los días 7, 8 y 9 de noviembre. El objetivo es alcanzar el mayor número de voluntarios y colaborar en los puntos de recogida, así como incrementar tanto la captación de alimentos (para garantizar una alimentación digna para quienes más lo necesitan) como el impacto del fútbol y fútbol sala en pro de garantizar una alimentación digna para personas y familias en situaciones desfavorables.

La FRF ya ha puesto en conocimiento de sus estamentos y de sus clubes las fórmulas de poder colaborar con el Banco de Alimentos de la Rioja de cara a estas tres jornadas solidarias que representan un elemento clave en la lucha contra el hambre en La Rioja. Con ello, se pretende lograr una movilización comunitaria y social que llegue a clubes, entrenadores, jugadores, árbitros, directivos, familiares de todos ellos y aficiones al servicio de esta causa.

Esta colaboración forma parte de un acuerdo a nivel nacional por el que La Real Federación Española de Fútbol y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con el fin de estrechar lazos y participar como altavoces y catalizadores en la Gran Recogida 2025 (7, 8 y 9 de noviembre).

El objetivo es incrementar las donaciones como la inscripción de personas voluntarias de cara a la campaña, reforzando la capilaridad territorial y el impacto social, en favor de las familias en situaciones desfavorables. Y, por su puesto, aprovechando la capacidad sin igual del fútbol como instrumento de cambio social.