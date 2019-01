Gamarra afirma que "los PGE 2019 son los peores de la democracia para Logroño" y apuesta porque "no deben tramitarse"

Publicado 16/01/2019 14:27:22 CET

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha afirmado este miércoles que "los Presupuestos Generales del Estado 2019 son los peores de la democracia" para la capital riojana, ya que "baja la inversión un 64%" y "discriminan a los logroñeses", por lo que ha apostado porque "no deberían tramitarse".

"Es mejor prorrogar los PGE de 2018", ha asegurado Gamarra, quien, en todo caso, ha avanzado que, por parte municipal, se trasladarán enmiendas "para corregir esta situación" tanto a los diputados y senadores riojanos como a sus grupos parlamentarios, "para cumplir con las aspiraciones que tenemos como ciudad".

En concreto, y después de conocer el detalle de los PGE 2019, la primera edil ha subrayado que "en La Rioja supone un descenso global del 39 por ciento, uno de los más acusados de España, y en concreto en Logroño se traduce en descenso o directamente desaparición de todas las partidas comprometidas".

"Son nefastos porque no solo hay una bajada significativa de la inversión sino que desaparecen muchas de las previsiones para los siguientes ejercicios", ha dicho Gamarra, que ha insistido en que "son los peores PGE para Logroño en la historia de la Democracia", con una inversión baja un 64% respecto al año pasado "de más de 19 millones a apenas 7 millones, 6,98 millones exactamente".

Ha recordado además que "el año pasado no sólo se financiaron proyectos ya comprometidos sino que se impulsaron otros tan ilusionantes como la ampliación del Teatro Bretón o la rehabilitación del Instituto Sagasta". "Un empuje para Logroño -ha añadido- que ha desaparecido en el documento presentado por el Estado".

Por eso, Gamarra ha considerado que, con este proyecto presupuestario, "se discrimina a los logroñeses y he de recordar que con Logroño no se juega, y lo sentimos más si lo comparamos con el crecimiento generalizado de la inversión en toda España y el incremento desorbitado en comunidades como Cataluña, con un 60% más".

"Estos Presupuestos -ha continuado la alcaldesa- se sustentan con el esfuerzo de todos los españoles, con los impuestos de todos para pagar el precio de la moción de censura. Se genera la desigualdad entre españoles para mantener a un Gobierno débil de 84 diputados".

PROYECTOS PARA LOGROÑO.

Gamarra ha detallado cómo "la traición" de los Presupuestos se materializa en cada uno de los proyectos que los logroñeses teníamos comprometidos, especialmente centrados en el "frenazo" a la Ronda Sur, el soterramiento, la ampliación del Teatro Bretón o la rehabilitación del IES Sagasta, entre otros.

En la Ronda Sur, se reduce la partida de los 30 millones esperados a solo 2 millones en 2019, "con lo que en el mejor de los casos la obra podría comenzar muy al final del año". Pero es que "la previsión para 2020 es única y exclusivamente de 4 millones, cuando una obra de esta envergadura, con una ejecución de 44 meses, en ese punto debería estar en una ejecución de 20-30 millones".

En lo relativo al soterramiento del ferrocarril, el millón de euros que recogían los PGE en 2018 para ADIF ha desaparecido, de modo que, a su juicio, "nos podemos olvidar de la inversión directa prevista para la fase II y III; aunque se consignen los 20 millones que el Estado debe abonar como anualidad del pago de la fase I, en virtud del convenio firmado en 2002".

Para el Instituto Sagasta, "se comprometen solo 800.000 euros, cantidad también escasa para empezar la ejecución de obras ya en este año y continuarlas".

Otro importante "frenazo", por no decir "paralización" es el que se intuye sobre la ampliación del Teatro Bretón. Así, ha dicho que "donde tenía que haber una partida de 400.000 euros -según la consignación fijada el año pasado- se ha convertido en otra de tan solo 45.000 euros, y se aplaza además en un ejercicio el fin de las anualidades, de 2022 a 2023".

A cambio de todos estos "descensos y desapariciones", el Gobierno central prácticamente solo aporta a los logroñeses 1.085.000 euros para actuaciones de contención en el río Ebro o 390.000 euros en el Centro Penitenciario.

A ello se suman los 100.000 euros que restaban de pagar del refuerzo del firme de la Circunvalación que ejecutó el anterior gobierno y, también, "como consecuencia de la inversión que el anterior Ejecutivo dejó aprobada", se incluye la restauración de La Redonda.

Con el análisis de estas partidas que afectan a Logroño, la alcaldesa ha señalado que "pedimos que no se tramiten estos Presupuestos, que se devuelvan al Gobierno para que elabore otro proyecto que mantenga la igualdad entre todos los españoles".

Y si se siguen tramitando, "vamos a presentar enmiendas y luchar para que los logroñeses y riojanos seamos tratados como merecemos y que no se ponga en riesgo el progreso logrado en estos años".

Porque, como ha señalado Gamarra, "estos Presupuestos son malos para La Rioja y para Logroño, como hemos podido comprobar, pero son también muy malos para España". "Con estas cuentas estamos abocados nuevamente al incremento del déficit, a no cumplir con el objetivo de la estabilidad presupuestaria y no ser capaces de reducir el endeudamiento", ha afirmado.

Además, la alcaldesa ha sido especialmente crítica con el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, de quien ha afirmado que "hizo un ejercicio de cinismo" en su valoración de los PGE, "porque esto es injustificable, nadie puede justificar unos presupuestos así para una comunidad".

"Si ya me parece alarmante presentar estos PGE, más lamentable aún me parece que un delegado del Gobierno los justifique absolutamente, nadie con sentido común puede defender lo que ha defendido José Ignacio Pérez y los diputados socialistas. Hay que respetar a Logroño, así que, cuando se hagan ciertas valoraciones, que no nos tomen por tontos, que no cuela", ha concluido Cuca Gamarra.