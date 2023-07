Gamarra asegura que en 8 días "se les acaba el chollo a delincuentes, independentistas, Bildu y a quien lo ha permitido"

LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP y candidata número 1 al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado en Logroño que "en 8 días echamos a Pedro Sánchez" de La Moncloa y se les "terminará el chollo a todo tipo de delincuentes, a los independentistas, a Bildu y a quien lo ha permitido".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones durante la celebración de un mitin en Riojaforum en el que ha acompañado al candidato a la Presidencia del Gobierno y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el acto también ha intervenido el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán.

Además, y para conseguir "acabar con el Sanchismo", Gamarra ha asegurado que La Rioja "será decisiva para que eso ocurra".

Como ha querido incidir en su discurso, a partir del 23 de julio, "se les va a acabar el chollo a los delincuentes, a los agresores sexuales, a los okupas, a los independentistas y a Bildu y los riojanos haremos que en las urnas salgan tres diputados del PP de La Rioja".

Todo porque -como ha indicado- "las ganas de cambio en este país son más fuertes que las tácticas o dificultades que Sánchez ha puesto para la participación en las urnas".

En este punto -recuerda- "Sánchez nos puso las elecciones en pleno verano pero sabemos que no hace nada por casualidad. Quiere ponernos dificultades pero ya hemos votado por correo y los que no, irán a las urnas, porque cuantas más dificultades nos ponga más convencidos estamos de que llevaremos al fin a su Gobierno".

AMPLIAR HORARIOS DE LAS OFICINAS DE CORREOS Y LOS DÍAS

Ante ello, además, Gamarra asegura que "no entiende" cómo el presidente Sánchez "se enfada tanto cuando pedimos que se amplíen los horarios de las oficinas de Correos y los días". Pero como ha reiterado "queremos más horarios, más carteros porque confiamos en ellos y queremos que se amplíe el plazo para que todos esos votos lleguen a las urnas". Ante ello, indica, "pido a Sánchez que no se enfade y trabaje para ello".

En su discurso, la candidata al Congreso también ha recordado que el pasado 28 de mayo "comenzamos a terminar con el Sanchismo pero no hemos terminado la tarea".

"Estamos en la mitad del partido y nos jugamos el partido de verdad porque lo único que vale es el resultado del próximo 23 de julio". Aún así, indica, "el pasado 28 de mayo La Rioja marcó el camino a toda España y fuimos el ejemplo de lo que hay que hacer el próximo 23 de julio. Os puedo garantizar que lo haremos y contaremos con la mayoría suficiente para que la próxima vez que Feijóo venga a La Rioja lo haga como presidente del Gobierno de España."

"ESTAS ELECCIONES SE GANAN A LA RIOJANA"

Para Gamarra "estas elecciones se ganan a la riojana, con mayorías amplias y contundentes y eso es lo que vamos a hacer".

Además ha agradecido la presencia de Feijóo hoy en Logroño porque "has demostrado tu compromiso con la tierra, conoces a los riojanos, sabes cómo somos y qué es lo que nos preocupa". Pero "por suerte" los "riojanos también te conocemos a ti y sabemos que eres lo que necesitamos".

Pero para ello -ha indicado- "no hay que confiarse, no vale con ganar, no vale con un 2-2, nosotros salimos a ganar y queremos un 3-1 en La Rioja".

Por eso ha querido dirigirse no solo a los votantes del PP sino también a todos los riojanos "que quieran terminar con el Sanchismo, a los indecisos, a aquellos que se sientan huérfanos y a los propios socialistas que no entienden que es el Sanchismo". A ellos les ha pedido que sean "valientes y le planten cara en las urnas con la papeleta del PP".

También se ha dirigido especialmente a aquellos que quieren votar a VOX "porque ese voto puede hacer que acabemos en un 2-2 en La Rioja, les pido que lo piensen bien para que el voto sea útil para multiplicar y para hacer que en La Rioja aportemos al cambio".

"MANIPULACIÓN, MENTIRA Y ENFADO DE SÁNCHEZ"

Finalmente, Gamarra también se ha querido referir al 'cara a cara' del pasado lunes entre Feijóo y Sánchez lamentando que aquel día "se vio la manipulación, la mentira y el enfado de Sánchez" pero, a la vez, "permitió que los españoles se dieran cuenta de que hay dos maneras de gobernar, por un lado la de la mentira, manipulación y maldad y otra manera desde la seriedad, desde la solvencia, la eficacia y la buena gestión. España necesita tranquilidad y un presidente en el que podamos confiar".

Por eso -ha destacado- "derogar al Sanchismo supone que haya un gran pacto entre todos los españoles, pactos de estado para hablar de vivienda, de educación, de agua, de conciliación, de gratuidad de la educación de 0-3 años. Y también significa derogar las mentiras como las que ha hecho en La Rioja en infraestructuras, en la unidad del Rioja, en el estatuto de autonomía y su artículo 46. Sánchez nos ha mentido siempre pero esto se termina pronto y tendremos dirigentes y un presidente de palabra".