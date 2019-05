Gamarra asegura que el PP "ha reflexionado" y trabajará "para ocupar su espacio natural" que es "el centro político"

Publicado 02/05/2019 13:20:59 CET

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de campaña del PP para las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo, Cuca Gamarra, ha asegurado que el PP "ha reflexionado" tras los resultados de los últimos comicios, "ha tomado decisiones" y, lo más importante, "ya está trabajando en la campaña siguiente" para ocupar "el escenario natural del PP que es el centro político" y defender los intereses de los españoles "ante unas elecciones en las que nos jugamos el futuro".

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones a Europa Press tras participar en la concentración que convoca todos los meses la Mesa de la Mujer para mostrar el rechazo hacia la violencia de género y la solidaridad con las víctimas en la plaza del Ayuntamiento. En su discurso, Gamarra ha reflexionado sobre los resultados del pasado domingo donde ha indicado que "fragmentar el voto no ha sido positivo".

Tras el anuncio de Pablo Casado de nombrarla jefa de campaña para las elecciones del 26 de mayo, la también alcaldesa de Logroño ha asegurado que asume este reto "con una responsabilidad compartida con todo el partido" de afrontar y coordinar este periodo "que será fácil gracias a los buenos alcaldes y candidatos que tenemos en el Partido Popular".

A partir de ahora, ha continuado, "nos centramos en el futuro y, sobre todo, en las personas vivan donde vivan" porque el fin del PP es "centrar ese espacio en el que todos los españoles puedan tener gobiernos fuertes y donde el centro derecha se encuentre cómodo".

Para Cuca Gamarra, en estos momentos, "toca centrarse en lo importante y hacerlo rápidamente porque es lo que nos exigen los tiempos". En este sentido, la coordinadora de la campaña ha reflexionado que, tras las elecciones del pasado domingo, "fragmentar no ha sido positivo porque todos los que han votado centro derecha compartían una cosa y era que Pedro Sánchez no fuera presidente del Gobierno y que los comunistas no decidieran el futuro de su economía y de sus familias, a partir de ahí, desde el PP, asumimos los resultados del pasado domingo y continuaremos trabajando de cara a las próximas elecciones".

SUBIDA DE IMPUESTOS DEL PSOE

La coordinadora de campaña ha explicado que "no es lo mismo un modelo liderado por el PP que por el PSOE" y ha criticado "la noticia con la que nos hemos levantado hoy y que ha sido una subida de impuestos que nos ocultó Pedro Sánchez". Todo ello, "nos tiene que llevar a reflexionar porque eso puede pasar si el PSOE gobierna también en los municipios y comunidades autónomas del país".

"Lo más importante es que los españoles se merecen un partido político como el PP que siempre ha estado a la altura de las circunstancias". Un partido que "tiene un proyecto para sus municipios, unos equipos para gestionar bien y un proyecto europeo que será bueno para España porque, por ejemplo, en la próxima legislatura Europa negociará la PAC y tiene que haber un PP fuerte".

Para ello, ha continuado, "nosotros, como siempre, serviremos a los españoles y, durante este periodo de campaña, les contaremos y les presentaremos ese proyecto del PP y de sus candidatos en cada pueblo, ciudad y comunidad autónoma".

Ante los resultados de las últimas elecciones, Gamarra ha destacado que el PP ha tenido la capacidad "de reaccionar rápido, tomar decisiones y ponernos manos a la obra porque eso es lo que nos exige la sociedad".

"Nos hemos levantado rápido y nos hemos puesto a trabajar porque nos jugamos el futuro de los municipios españoles, de las comunidades autónomas que tienen elecciones y también para Europa. En ese sentido ya estamos trabajando con nuestros candidatos y con nuestros proyectos para todos los municipios".

El objetivo del PP -ha reiterado- "será explicar a todos los españoles qué propuestas y soluciones concretas tenemos para sus problemas. Todo ello lo haremos porque sabemos gestionar, tal y como nos avalan los resultados, porque donde gobierna el PP los resultados educativos, de la calidad del sistema sanitario y de que las ciudades estén mejor gestionadas en sus cuentas públicas y en calidad de vida, son mucho mejores que los del PSOE".

Durante las próximas semanas "hablaremos de tú a tú, con nuestros vecinos porque somos más de 3.000 los alcaldes y 22.000 los concejales del PP que están trabajando por ellos y en ello vamos a continuar".

El proyecto del PP, "el de siempre" y el que conocen "muy bien los ciudadanos de cualquier rincón de España es el que vamos a recordar porque los ciudadanos nos han visto gestionar y sacar a los ayuntamientos de la crisis económica y reflotarlos. El PP es el partido que construye colegios, centros de salud y tenemos soluciones para temas muy complejos porque sabemos gestionar para todos".

Un proyecto "que tiene unos principios claros pero también para lo municipal y autonómico. No subiendo los impuestos y gestionando bien, ésta es la grandeza del PP". Los demás, "si tienen interés de hablar de otras cosas o de sí mismos, que lo hagan, pero nosotros nos debemos a los vecinos de cada rincón de España".