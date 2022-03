Gamarra afea al Gobierno que ni actúe ya ni concrete medidas ante la crisis: "No se han cubierto las expectativas"

Tras su reunión, dice que el PP sí ha hecho propuestas como bajar el IVA de la gasolina, deflactar el IRPF o racionalizar el gasto público

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha echado en cara al Gobierno que no actúe ya y que tampoco les haya planteado medidas concretas en la reunión que han mantenido para debatir propuestas que permitan paliar la crisis provocada por la subida de precios en medio de la guerra de Ucrania. A su entender, hay medidas que pueden aprobarse de forma inmediata, como bajar el IVA del combustible al 4%.

"No se han cubierto las expectativas que teníamos ante la necesidad de la inmediatez y la concreción de medidas", ha proclamado Gamarra tras ese encuentro con las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien ha tildado esta reunión de "cordial" y "constructivo".

Gamarra ha acudido acompañada a esta cita, por parte del PP, de la responsable económica del partido, Elvira Rodríguez; el secretario general del Grupo Popular, Guillermo Mariscal; el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Baja, Mario Garcés; y la diputada Isabel Borrego.

EL PP EXIGE PARALIZAR CUALQUIER SUBIDA DE IMPUESTOS

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gamarra se ha quejado de que el Ejecutivo no les haya trasladado "ninguna medida concreta en ningún aspecto ni ningún ámbito" cuando la situación que están sufriendo las familias, empresas y pymes necesitan "inmediatez y un Gobierno ágil en la toma de decisiones".

Sin embargo, ha destacado que el PP sí que ha puesto encima de la mesa propuestas "urgentes" que considera "fundamentales" para garantizar el poder adquisitivo de las familias, relacionadas sobre todo con la fiscalidad y que deben ser "puntuales y temporales" ante las circunstancias que se están viviendo.

Así, ha planteado bajar el IVA del combustible del 21 al 4% y el "recorte" del impuesto especial de hidrocarburos, como una "medida temporal" hasta que la bajada de otras pueda llevar a la bajada del precio; deflactar el IRPF para ayudar a contener la inflación y las familias puedan seguir consumiendo; y abordar la racionalización del gasto público revisando los Presupuestos Generales del Estado.

"Hay un margen de 60.000 millones de euros que el Instituto de Estudios Económicos ve posible su racionalización", ha apostillado Gamarra, que en la sesión de control al Gobierno ha exigido a Pedro Sánchez eliminar Ministerios.

Gamarra ha explicado que el PP también ha propuesto en su reunión con los ministros que todas las iniciativas que el Gobierno tenía en mente de subir impuestos "se paralicen y no se lleven a cabo". De la misma manera, ha defendido que no se suban las cotizaciones hasta que no se recupere el PIB prepandemia que había en España.

CREE QUE APARTE DEL DÍA 29, PUEDE HABER OTROS DECRETOS YA

Tras insistir en que la situación requiere medidas "inmediatas" y "concretas", ha indicado que, aunque el Gobierno habla de un real decreto del día 29 que recoja el Plan Nacional de Medidas de Respuesta Económica a las consecuencias de la guerra, "es factible que pueda haber más reales decretos" que recojan ya esas bajadas de impuestos que podrían aprobar ya el Gobierno y convalidar en su caso el Congreso.

Al ser preguntada qué impresión saca del encuentro y si habrá más, Gamarra ha indicado que no han quedado emplazados a "ninguna reunión futura" y ha añadido que, aunque hay "predisposición", no hay "ningún papel ni ninguna medida concreta que valorar". "Iremos viendo si hay una receptividad por parte del Gobierno a tomar medias y a alcanzar un acuerdo y un pacto", ha apostillado.

Gamarra ha señalado que, aunque el Gobierno vaya a impulsar propuestas en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo, hay medidas que corresponden al ámbito nacional. De hecho, ha subrayado que otros países como Francia, Portugal, Polonia o Irlanda ya están aprobado medidas que están teniendo un impacto "directo e inmediato" en sus respectivas economías. Por lo tanto, el Ejecutivo español "puede hacerlo y debería hacerlo".

En cuanto a si el PP apoyaría ayudas directas como otros países, la portavoz del Grupo Popular ha señalado que el Ejecutivo no les ha trasladado medidas concretas y, por lo tanto, no puede hacer valoraciones. Además, ha vuelto a recalcar que cualquier intención de subir impuestos debe ser "aplazada y desechada".