La candidata número uno al Congreso por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ejerce su derecho a voto en la Biblioteca de La Rioja en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de La Rioja, Cuca Gamarra, ha afirmado que "por fin hoy es el día; hoy es el día en el que los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho al voto y podemos decidir qué futuro queremos para nuestro país".

Ha reclamado a los riojanos que voten "con decisión, con esperanza y sin resignación ya que cuando se produce un proceso electoral es un momento para decidir cómo queremos que sea nuestro futuro". "Que lo hagamos en libertad y sobre todo que no tengan ningún miedo a ejercer el derecho a voto ni se dejen influir por ningún miedo", ha añadido.

Ha pedido que "tomen sus decisiones con esperanza, con ilusión y con la confianza que da que saber que su voto es lo que va a ser decisivo y que con sus papeletas tienen la posibilidad de afrontar un futuro con esperanza, con ilusión, y por supuesto, sin miedos y sin resignaciones"

Gamarra ha realizado estas manifestaciones después de ejercer su voto en su colegio electoral, situado en la Biblioteca de La Rioja en Logroño. La cabeza de lista a la Cámara Baja ha recogido las papeletas en el mismo centro de votación.

Ha afirmado que "es una jornada muy importante y decisiva para la democracia, como son las elecciones", al tiempo que ha puesto el acento en la "normalidad" con la que ha comenzado toda la jornada electoral aquí en La Rioja.

Ha mostrado su agradecimiento a "todos aquellos que hoy están haciendo posible que podamos ejercer nuestro derecho al voto, como a aquellos que conforman las mesas electorales, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a la Administración General del Estado, que todos están al frente de los colegios electorales y, cómo no, a los interventores y a los apoderados que velan por que el transcurso de la jornada electoral también tenga sus controles y, por tanto, todo esté en perfecto estado de revista".

SEGUIRÁ EL RECUENTO EN GÉNOVA

Ha manifestado que la jornada "la estoy afrontando desde el punto de la mañana con mucha tranquilidad, con intensidad evidentemente y como siempre afronto las jornadas electorales, siendo muy consciente de que las jornadas electorales son los momentos decisivos para las democracias y sobre todo para la democracia española, que al final es la que nos importa a los españoles, lógicamente, porque es la nuestra".

Después de depositar su voto en las urnas, ha indicado que iba a "recorrer los colegios electorales, saludando a las personas que hoy están trabajando para que todo salga bien y por tanto todos podamos ejercer nuestro derecho al voto en absoluta libertad y con todas las garantías". "Al final del día estaré ya en Génova siguiendo el recuento y el resultado electoral", ha señalado.

Preguntada por lo que manifestó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de renunciar al acta en caso de no salir elegido presidente del Gobierno, Gamarra ha apuntado que "la clave es que ese planteamiento lo hizo en el programa electoral y aquí la gran cuestión es ver que va a hacer Pedro Sánchez si pierde las elecciones".

No obstante, para concluir, ha señalado que "estamos en el día de la jornada electoral y por tanto yo hago un llamamiento a los riojanos a que voten, porque el voto y la participación es la mejor manera de tomar decisiones; y por tanto, sí que los resultados electorales tienen que conllevar luego también el ejercicio de la responsabilidad individual".