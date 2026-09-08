Garantizada la continuidad de 50 plazas residenciales para personas con discapacidad y problemas salud mental

Archivo - Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto total de 1.438.304,40 euros para prorrogar durante un año dos servicios de atención residencial que suman 50 plazas destinadas a personas con diferentes tipos de discapacidad en Logroño y Nájera.

Como ha defendido el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, el Gobierno de La Rioja mantiene la atención a la salud mental entre las prioridades de sus políticas públicas, mediante recursos especializados dirigidos tanto a la atención de las personas afectadas como a la promoción de la salud mental, la prevención y la reducción del estigma.

En este sentido, este martes se ha autorizado destinar 786.429 euros a garantizar la continuidad de 28 plazas de atención residencial para personas con discapacidad y trastorno mental grave y persistente en Logroño, servicio prestado por la Asociación Salud Mental La Rioja.

La Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores ha constatado la adecuada ejecución de este servicio y la necesidad de mantener su prestación. La continuidad del servicio queda garantizada desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027.

EN NÁJERA

Por otro lado, y también para el mismo periodo, se ha aprobado un gasto de 651.875,40 euros para prorrogar las 22 plazas de atención residencial para personas con dependencia y discapacidad intelectual y afines en Nájera, gestionadas de forma satisfactoria por ASPRODEMA Rioja.

Este recurso proporciona a las personas usuarias alojamiento y manutención, atención personal, habilitadora y rehabilitadora, atención familiar y actividades de ocio y tiempo libre. La intervención se desarrolla mediante programas individualizados.

Con estas dos prórrogas, el Gobierno de La Rioja garantiza la continuidad de recursos residenciales especializados y estables para 50 personas, dando respuesta a necesidades sociales que siguen vigentes y favoreciendo una atención adaptada a las circunstancias y necesidades de cada usuario.