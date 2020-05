Garrido habla de "desastre sanitario" y cree que el Gobierno de Andreu está "fatalmente herido"

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha calificado hoy de "desastre sanitario" en relación a la gestión de la COVID-19 por parte del Gobierno riojano y ha creído que éste está "fatalmente herido".

Garrido ha comparecido hoy en el pleno monográfico celebrado en el Parlamento de La Rioja considerado que "el proyecto político" de Concha Andreu "ha saltado por los aires" y ha definido de "pésima" su gestión.

"No dudamos de que haya hecho lo que ha podido, pero ha sido insuficiente, siempre ha ido detrás de los acontecimientos", ha dicho al tiempo que le ha achacado no haber reconocido los errores.

Le ha reprochado haber sido la última en comparecer en el Parlamento, así como cifras como que haya habido 337 fallecidos, 194 en residencias; "el 57 por ciento, una de las peores tasas".

Le ha acusado de "negligente" y de "gestión con consecuencias funestas", empezando por la "banalización", siguiendo con una "ausencia de estrategia".

Le ha preguntado por qué "en los momentos más intensos no se ingresara" en el hospital a personas mayores de residencias, aludiendo "falta de transparencias y mentiras".

Andreu le ha asegurado que "en ningún momento se ha dado la orden de no trasladar a residentes" y le ha reprochado que "no haya desmentido a Casado, porque la ciudad de Haro no ha estado confinada nunca".

"Asumo el error de no haber cambiado antes el sistemas de las residencias", ha dicho pero ha recordado que "esto ya lleva años". Ha apostado por aplicar al sistema de residencias el éxito del sistema sanitario.