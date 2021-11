Garrido (PP): "La deriva autoritaria de Andreu se traduce en un cerrojazo intolerable al Parlamento regional"

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha criticado que la "deriva autoritaria" de Concha Andreu se traduce en un "cerrojazo" del Parlamento de La Rioja de aquí a final de año.

"La Cámara Regional no va a poder controlar la acción del Ejecutivo de Andreu durante casi tres meses, algo que no es casual y obedece a la forma de entender la política de la propia Presidenta. La falta de transparencia es una de las principales lacras de su Gobierno y ahora se da un paso más, cerrando la Cámara para no tener que dar la cara".

En este sentido, ha explicado que "a instancias del PSOE y del Grupo Mixto (IU-Podemos) se suspenden los tres plenos del Parlamento de La Rioja previstos hasta final de año. En la práctica supone que, durante tres meses, ya que enero es un mes inhábil en la Cámara Regional, los parlamentarios autonómicos no van a poder ejercer la labor de control al Ejecutivo de Andreu".

"Las instituciones se legitiman por las funciones que desempeñan y el Parlamento de La Rioja tienen una doble función: controlar al Gobierno y aprobar leyes, con la aprobación unilateral de esta propuesta, que contó con el voto en contra del PP y Cs, la Cámara se deteriora porque no va a poder realizar sus funciones", ha añadido.

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 12, durante una rueda de prensa en la que ha denunciado el incumplimiento, con el voto a favor del PSOE y del Grupo Mixto (IU-Podemos), del acuerdo sobre el calendario de sesiones previsto para los meses de noviembre y diciembre, alcanzado en la Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara el pasado 24 de septiembre.

Un acuerdo en virtud del cual, la profesionalizada Cámara Regional debería celebrar, además de la sesión de ayer, día 11, el 25 de noviembre, el 9 de diciembre y el 23 de ese mismo mes y que la pinza del PSOE y sus socios ha convertido en papel mojado.

Jesús Ángel Garrido ha alertado de un doble incumplimiento. Por un lado, del acuerdo alcanzado en septiembre sobre el calendario de sesiones en los dos últimos meses del año; pero también del acuerdo entre PSOE, Grupo Mixto (IU-Podemos) y Ciudadanos para la profesionalización de la Cámara, que recogía la celebración de un pleno semanal.

"Hemos pasado de un acuerdo para que hubiera sesiones plenarias todas las semanas, a un pleno cada quince días (como ocurría antes de la profesionalización) para terminar suprimiendo todos los plenos hasta final de año", ha lamentado.

"2021 va a ser el año con menos sesiones de control al Gobierno de La Rioja de esta Legislatura y de la anterior en la recta final del año, algo que no tiene precedente ni justificación, máxime en un Parlamento profesionalizado. Se nos dijo que con la profesionalización de la Cámara habría plenos semanales y más actividad política, no es así", ha lamentado.

El portavoz del Grupo Popular ha acusado al PSOE y al Grupo mixto (IU-Podemos) de desprestigiar y cercenar las instituciones, "impidiendo su normal funcionamiento, teniendo como causa última a una presidenta a la que parece que le sobra la oposición".

CONSEJO CONSULTIVO DEL PSOE DE LA RIOJA

Con relación a la renovación de cargos del Consejo Consultivo de La Rioja, Jesús Ángel Garrido ha explicado que tradicionalmente siempre ha existido consenso entre PP y PSOE. "La llegada de Andreu al poder rompió este consenso y propició que el PSOE se dedique a colonizar las instituciones y, por lo tanto, a deteriorarlas. Ya no se puede hablar de Consejo Consultivo de La Rioja y sí del Consejo Consultivo del PSOE de La Rioja".