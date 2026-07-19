Las Gaunas corona a Francia, Estados Unidos y Canadá como campeones del mundo de Ultimate

Finales del Mundial sub 20 de Ultimate celebradas en Logroño - MUNDIAL SUB 20 DE ULTIMATE

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las tres finales del Campeonato del Mundo Sub-20 de Ultimate han ofrecido este sábado un gran espectáculo en Las Gaunas, con intensidad, calidad técnica y finales resueltos por selecciones que supieron imponer su estilo en los momentos decisivos.

Francia ha conquistado el título femenino tras derrotar a Canadá (14-10), Estados Unidos ha revalidado su dominio en la categoría mixta frente a Canadá (15-11) y Canadá ha cerrado la jornada proclamándose campeona del mundo masculina al superar a Estados Unidos (15-12).

En la final femenina, Francia y Canadá protagonizaron un duelo de enorme equilibrio desde el primer lanzamiento. Las defensas marcaron el ritmo del encuentro y obligaron a construir ataques largos y pacientes, con escasas oportunidades para los lanzamientos profundos.

Las francesas encontraron el primer punto de inflexión gracias a un espectacular 'hammer' que les permitió abrir una pequeña ventaja, aunque Canadá reaccionó hasta igualar el marcador.

El desgaste físico acabó siendo determinante y, en el tramo final, Francia enlazó tres puntos consecutivos que rompieron definitivamente el partido para imponerse por 14-10 y conquistar el oro mundial.

FINAL MIXTA.

La final mixta tuvo un desarrollo muy distinto. Canadá sostuvo el intercambio inicial de puntos, pero la primera pérdida de posesión permitió a Estados Unidos abrir una brecha que ya no abandonó.

La impecable circulación del disco del conjunto estadounidense y su eficacia ofensiva marcaron la diferencia, pese a los intentos canadienses por volver al encuentro.

Canadá logró reducir la desventaja hasta el 11-9 y más tarde hasta el 13-11, pero el vigente campeón administró con autoridad los últimos minutos para cerrar el choque con un sólido 15-11 y revalidar el título mundial.

FINAL MASCULINA.

La última final de la jornada enfrentó a Canadá y Estados Unidos en la categoría masculina y ofreció uno de los partidos más completos del campeonato.

El encuentro arrancó con un ritmo vertiginoso y continuos lanzamientos en profundidad, pero, tras la igualdad inicial, Canadá encontró la fórmula para dominar el partido mediante un juego interior paciente, preciso y colectivo.

Estados Unidos endureció su defensa, aunque nunca consiguió frenar la circulación canadiense, que fue ampliando la ventaja hasta controlar el marcador.

Con serenidad en los instantes decisivos, Canadá certificó el triunfo por 15-12 y levantó el título mundial masculino, culminando una brillante actuación basada en la inteligencia táctica y el juego de equipo.