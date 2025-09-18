El Gobierno convoca ayudas para organizaciones empresariales y sindicales en el ámbito de prevención riesgos laborales

Archivo - Albañil en una obra de construcción - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha publicado una convocatoria de subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Estas ayudas están dirigidas a organizaciones empresariales y sindicales representativas en La Rioja en su ámbito sectorial correspondiente, así como a fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualquiera de sus fines.

Las solicitudes se deben presentar en el impreso que está a disposición de las organizaciones interesadas en la Sede Electrónica del Gobierno de La Rioja, junto a la documentación indicada.

El plazo de presentación de solicitudes consta de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria anual en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR nº 179, de 16 de septiembre de 2025), por lo que finaliza el próximo 14 de octubre.