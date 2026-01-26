El Gobierno creará dos plazas de jueces en La Rioja en 2026 para reforzar el tribunal de instancia de Logroño

Archivo - Juzgados de Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno creará dos plazas judiciales en La Rioja en 2026 para reforzar el tribunal de instancia de Logroño. Con este incremento se crearán, en un solo año, tantas plazas como en la última década (en ese tiempo se crearon dos en total).

En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país, una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década, un récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euro. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 euro. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones. Con el modelo anterior sería de 260 millones.

Se trata, por tanto, ante un hito más en la transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.

LA PLANTA JUDICIAL DE LA RIOJA SE AMPLÍA UN 4,9% EN UN AÑO.

Las 2 nuevas plazas que se crearán en 2026 serán para reforzar el tribunal de instancia (TI) de Logroño y supondrán una ampliación de la planta judicial de La Rioja del 4,9%.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.

MÁS RECURSOS HUMANOS PARA UN SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA MEJOR.

Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%.

El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.