Gobierno y Federación Riojana de Voluntariado realizan una campaña para captar voluntarios

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Servicios Sociales, Pablo González, el presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social, Emilio Carreras, y la coordinadora de actividades, Lourdes Pascual, han presentado la campaña 'Descubre a tu amigo invisible', iniciativa con la que el Ejecutivo regional y la FRVS persiguen fomentar el voluntariado entre la sociedad riojana.

A lo largo de la comparecencia, el director general de Servicios Sociales ha recordado la implicación del Gobierno de La Rioja con la entidad además de destacar "la importancia, implicación y esfuerzo de los voluntarios y voluntarias en los distintos ámbitos de la exclusión social y en servicios sociales" un camino que deben recorrer de la mano de las administraciones públicas en la prestación de servicios sociales". Por esta razón, ha hecho un llamamiento a la sociedad riojana para que colaboren con el voluntariado. "La Rioja es una comunidad solidaria y nosotros, como Ejecutivo, debemos apoyarles a través de la Federación Riojana de Voluntariado Social".

Un apoyo que se traduce en una aportación económica cercana a los 70.500 euros con los que la Federación Riojana de Voluntariado Social desarrolla actividades desde el ámbito de la sensibilización, coordinación y apoyo. Una de las actividades desarrolladas fruto del convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la FRVS es la realización de esta campaña. Acción que bajo el texto 'No me conoces, pero si me necesitas, allí estaré. Soy una de las personas voluntarias que, en la sombra, estamos listas para ayudarte. ¡Únete a mí!', trata de fomentar el voluntariado entre la sociedad riojana a través de diferentes acciones, como el reparto de 70.000 flyers y un millar de carteles que se harán llegar a Logroño, Alfaro, Arnedo, Calahorra, Nájera y Haro y la difusión de un vídeo y diferentes contenidos en los canales digitales de la FRVS.

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social, Emilio Carreras, ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja y ha explicado "la importancia de este tipo de acciones para acercar el voluntariado a la sociedad riojana y estabilizar un tejido que con la pandemia se estima se ha visto reducido en un 20 por ciento sobre todo en los casos de personas voluntarias de más edad, aunque también es verdad que ha habido muchas personas jóvenes que han sustentado la acción social de estas entidades en los tiempos más difíciles".

Así, Emilio Carreras ha informado también que "esta campaña quiere poner de relieve la dedicación de cada persona voluntaria que, siempre en la sombra, muestra su apoyo incondicional a cada persona que lo necesita. De ahí que vamos a recoger por primera vez testimonios de las personas usuarias de las entidades para que cuenten quiénes son sus amigos invisibles y animen a todos los riojanos a convertirse en un amigo invisible más de quien más lo necesita".

Por su parte, la coordinadora de acuidades de la FRVS, Lourdes Pascual, ha detallado que "esta campaña se va a realizar también por primera en dos fases: en la primera fase, que comenzará esta misma semana, se dará a conocer el cartel digitalmente a través de los diferentes canales de la Federación Riojana de Voluntariado Social (web, emailing y redes sociales), así como también se colocarán parte de los 1.000 carteles que se han elaborado y que se difundirán en Logroño, Alfaro, Arnedo, Calahorra, Nájera y Haro".

Durante el verano, se trabajará para recoger el testimonio de usuarios de diferentes entidades que a través de sus testimonios descubran a su amigo invisible y le den las gracias en un vídeo que será difundido a partir de octubre. "Al mismo tiempo se habilitará un espacio en la web donde se recogerán los testimonios de estas personas y se realizará el buzoneo de 70.000 flyers que mantendrán la identidad gráfica del cartel e incorporarán frases destacadas extraídas de los testimonios de estas personas usuarias de las entidades sociales de la región que se benefician de la labor de los voluntarios", ha finalizado Lourdes Pascual.