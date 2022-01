El Gobierno presenta #productoriojano en Fitur como iniciativa que proyecta la excelencia del origen riojano

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita; el director general de Turismo, Ramiro Gil, y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, han presentado hoy en el stand de La Rioja en FITUR #productoriojano, la iniciativa con la que el Gobierno de La Rioja quiere proyectar la excelencia del origen riojano como tierra singular.

En la presentación han estado acompañados por el representante de la DOP de Alubia de Anguiano y la DOP Nuez de Pedroso, Ignacio Ruiz, únicas DOP de la Sierra riojana. "#Productoriojano está vinculada a la excelencia del producto agroalimentario y la gastronomía riojana y también a su territorio, pueblos, paisaje, patrimonio cultural e histórico y todos aquellos atributos que definen a La Rioja y que aportan alma a la región", ha definido la consejera de Agricultura, Eva Hita, quien ha moderado la presentación.

"El Gobierno de La Rioja lanza la campaña #productoriojano 'Lo vas a querer' como nuestra tarjeta de presentación de la excelencia de la región desde un enfoque inclusivo y extensible. Contar lo que somos y lo que nos define. Poner rostro a la producción agroalimentaria de La Rioja; ensalzar al producto y al productor; vincular al sector agroalimentario con el territorio, el desarrollo rural y el mantenimiento de un medio rural vivo y enraizarlo con todos los recursos de la región. Qué mejor escenario que FITUR para reivindicar a La Rioja como destino agroalimentario y gastronómico donde vivir el #productoriojano en sus muchas experiencias y manifestaciones", ha detallado Hita.

La iniciativa #productoriojano nace en el marco de la Estrategia Agroalimentaria del Gobierno de La Rioja de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población y en su despliegue se establecerán también sinergias con la Consejería de Desarrollo Autonómico, a través de la Dirección General de Turismo.

El director general de Turismo, Ramiro Gil, ha destacado que "el producto agrícola va a ser fundamental para que nuestro turismo se desarrolle desde la excelencia a través de la gastronomía". Gil ha señalado que La Rioja en sí misma es un gran producto, un continente por descubrir, un territorio que se reivindica con su elemento estrella, el vino, pero también a través de la gastronomía, la naturaleza, la cultura, el patrimonio el deporte, la aventura, las tres rutas que confluyen para llegar a Santiago, y, por su puesto, por la famosa hospitalidad de su gente.

Gil ha enfatizado que "los riojanos y las riojanas somos los mejores embajadores de nuestra tierra porque sabemos que tenemos los recursos, el talento y la experiencia, y juntos, de la mano, también con nuestros elaboradores, artesanos, cocineros y cada uno de los agentes del sector, lograremos situar a nuestra región en el nivel de excelencia que merecemos".

También ha indicado que "lo que realmente importa no es lo que traes a La Rioja, sino lo que te llevarás: Una maleta repleta de sensaciones, de todo lo que te #Reserva La Rioja para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable". El director ha querido invitar a descubrir una tierra que "no deja indiferente, de hecho, fideliza, y nuestros turistas, cuando nos conocen, repiten. No pierden la ocasión de estar en nuestros pueblos, y digo estar porque los viven, a través de las diferentes experiencias y singularidades que ofrecen todas las zonas geográficas de La Rioja".

"La Rioja vive un gran momento y no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo de nuestros agricultores que nos han mimado con lo mejor de sus huertas, con el vino. Y todo esto lo han sabido mimar y trabajar los cocineros para transmitirlo en el plato. La gastronomía es un pilar fundamental de nuestro turismo. Ya se empiezan a organizar viajes en torno a la gastronomía y en base a la excelencia del producto agroalimentario", ha apuntado Gil.

Ignacio Ruiz, en representación de la DOP Alubia de Anguiano y DOP Nuez de Pedroso ha destacado "la riqueza y calidad de la despensa riojana en un territorio pequeño de valle y Sierra". En la sierra, ha añadido, "hemos logrado dos DOP vinculadas al territorio y que expresan el hablar de sus territorios". Nuestro producto es territorio: paisaje, cultura, tradición y gente, como es el cultivo de mata alta de la Alubia de Anguiano en el Valle del Najerilla o la tradición de extender y mover la nuez de Pedroso por los cultivadores". Ruiz ha resaltado: "Los riojanos tenemos mucho que enseñar". Y ha apelado al visitante: "Ven a comer y lo vas a disfrutar, pero ven sin prisa, para aprovechar la experiencia"

PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA COMO CULTURA

La directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo, ha subrayado: "En La Rioja, lo que nos hace singulares es que la viña, la bodega, la huerta, la explotación frutícola se ha hecho cultura. Somos una región muy rural y las producciones agroalimentarias se han hecho cultura en nuestro quehacer. Ponerle alma nos da un sello de singularidad y nos puede posicionar como experiencia turística en una primera línea".

Bazo ha incidido en que con la campaña #productoriojano "vendemos producto, pero también productores y territorio, terruño. #productoriojano es la pera, la carne, el chorizo, pero también es el agricultor, nuestros pastizales de alta montaña o nuestros monasterios. Aglutinar es lo que quiere nuestro hashtag; mostrarnos como lo que somos un espacio pequeño pero singular". Bazo ha recordado: "En La Rioja todo empieza o termina en la mesa. La mesa forma parte de la cultura".

La directora de Desarrollo Rural se ha referido, asimismo, a la iniciativa #eltoqueriojano con la que el Gobierno de La Rioja recorre los distintos territorios y paisajes para rescatar los platos y cocinas que los definen y desvelar y compartir los pequeños toques riojanos singulares que la enriquecen". Bazo ha concluido que, al igual que #eltoqueriojano, "#productoriojano 'Lo vas a querer' es una invitación a quererlo desde el corazón y desde la cesta de la compra por el aporte de todos los elementos que lo conforma".