El Gobierno refuerza su compromiso con la protección de los consumidores con motivo del Día Mundial de sus Derechos

Archivo - Gente de compras - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se celebra este domingo, día 15, con distintas iniciativas orientadas a reforzar la protección, la información y la formación de la ciudadanía en materia de consumo responsable en la comunidad.

En este contexto, este próximo martes 17 de marzo, tendrá lugar la reunión ordinaria del Consejo Riojano de Consumo, que se celebrará en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR). Este órgano consultivo reúne a representantes de la Administración, asociaciones de consumidores, organizaciones empresariales y entidades sociales para analizar la situación del consumo en La Rioja y avanzar en nuevas medidas de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos.

Durante la reunión se abordará, entre otros asuntos, el balance de las actuaciones desarrolladas en el ámbito del consumo y las principales líneas de trabajo previstas para este año, que incluyen campañas de inspección, programas de formación y actuaciones de información dirigidas a distintos colectivos.

Asimismo, el miércoles 18 de marzo tendrá lugar una nueva jornada informativa con motivo de esta efeméride en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño. Este encuentro servirá como espacio de reflexión y divulgación para profundizar en los derechos de los consumidores y fomentar hábitos de consumo responsables.

MÁS DE 4.700 CONSULTAS EN MATERIA DE CONSUMO El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, desarrolla de forma permanente actuaciones de información, formación y control del mercado para garantizar la protección de los consumidores. Entre ellas destacan la atención de consultas y reclamaciones, las campañas de inspección de productos y servicios, el impulso del sistema arbitral de consumo y la colaboración con asociaciones y entidades locales.

Solo en el último año se atendieron más de 4.700 consultas en materia de consumo y se realizaron cerca de 6.000 actuaciones de inspección, además de tramitarse cientos de reclamaciones y denuncias relacionadas con distintos sectores del mercado. También han tenido lugar 244 solicitudes de arbitraje.

Junto a estas actuaciones, el Gobierno de La Rioja impulsa programas educativos y campañas de sensibilización dirigidas a escolares, personas mayores y ciudadanía en general, con el objetivo de promover un consumo informado, responsable y seguro. De este modo, en el año 2025 se han impartido 20 charlas con más de 400 asistentes.

Además, la Dirección General edita y difunde la revista ConsumoRioja, una publicación divulgativa que recoge información práctica sobre derechos de los consumidores, recomendaciones para un consumo responsable y contenidos de interés sobre seguridad de productos y servicios. Esta revista se distribuye entre asociaciones, entidades locales y diferentes colectivos sociales de la comunidad.

A estas acciones se suma también la edición y distribución de 10.000 ejemplares de la Agenda del Consumidor 2026. Con estas iniciativas, el Ejecutivo riojanos reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores riojanos y con la mejora continua de los mecanismos de protección, información y resolución de conflictos en materia de consumo.