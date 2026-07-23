El Gobierno regional convoca una nueva beca para formarse en asuntos europeos en la Oficina de La Rioja en Bruselas

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha abierto este jueves, 23 de julio, y hasta el próximo 24 de agosto el plazo de solicitudes de una nueva beca en la Oficina de La Rioja en Bruselas para la formación de especialistas en asuntos europeos que permite acceder a un aprendizaje directo del funcionamiento de la UE.

Los requisitos y características de la beca pueden consultarse en la resolución de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno por la que se convoca este programa de formación, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

Entre otros requisitos, los seleccionados deberán estar en posesión de un título de Licenciatura, Ingeniería o Grado obtenido en los últimos 5 años y cuya duración haya sido igual o superior a 4 años. También podrán concurrir quienes hubieran obtenido un título de Doctorado o Máster Universitario en los últimos dos años.

Los beneficiarios deberán acreditar además un nivel de conocimiento de inglés o francés de, al menos, un nivel C1 y contar con un vínculo con La Rioja, bien sea por estar empadronados en un municipio de la comunidad autónoma, haber obtenido la titulación exigida en la convocatoria en la Universidad La Rioja, estar inscrito en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero con provincia de referencia La Rioja o ser socio de un Centro Riojano en el exterior.

Estas becas llevan desarrollándose en la Oficina de La Rioja en Bruselas desde 1997, un año después de la apertura de este servicio del Ejecutivo autonómico que este año celebra su 30 aniversario. Hasta el momento, 20 jóvenes se han beneficiado de este programa formativo y han podido conocer de cerca el trabajo de La Rioja en las instituciones europeas y las políticas comunitarias que afectan a la región.

Una de las novedades de la última convocatoria es la mejora que ha aprobado el Gobierno de La Rioja en las condiciones financieras de los beneficiarios, que recibirán una ayuda mensual de 1.900 euros, lo que supone 200 euros más al mes.

La beca tendrá una duración de un año. La fecha prevista de incorporación del beneficiario o beneficiaria es el 15 de octubre.