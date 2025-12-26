El Gobierno de La Rioja y los bomberos forestales alcanzan un preacuerdo que refuerza las condiciones laborales

Archivo - Bomberos trabajando en el control de un incendio - BOMBEROS FORESTALES DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de las Direcciones Generales de Función Pública, y Medio Natural y Paisaje, y el Comité de Empresa han alcanzado un preacuerdo para la reorganización del colectivo de bomberos forestales.

La propuesta, resultado de meses de diálogo y de negociación colectiva entre el Ejecutivo regional y los representantes sindicales, facilita la cobertura de los puestos de trabajo todo el año, y no solo en las épocas de alto riesgo de incendios, abre la promoción interna y mejora la carrera profesional del colectivo integrado por profesionales altamente especializados.

Con este preacuerdo se facilita mantener una estructura coordinada y una adecuada organización durante todo el año. En concreto, a partir del próximo mes de enero comenzarán a realizarse distintos procesos para la reconversión de las plazas de carácter discontinuo en plazas a tiempo completo, dentro del colectivo de operario especializado.

Inicialmente, se crearán cinco plazas de operario especializado a tiempo completo, se desarrollarán dos concursos de traslados y culminará el proceso selectivo actualmente en marcha con la oferta de todas las plazas vacantes cubiertas por interinos. De esta manera se garantiza la profesionalización del colectivo profesional lo que redundará en una mayor seguridad de los dispositivos. Además, y una vez que finalicen los procesos anteriores, se crearán de manera inicial cuatro plazas de Oficial de 1ª, y se modificará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear cuatro puestos singularizados de 'Coordinador de Zona', que estará abierta a los Oficiales de 1ª.

Asimismo, y tras la propuesta del Comité de Empresa, la Administración regional ha considerado conveniente la progresiva creación de hasta 12 plazas de Oficial de 1ª, mediante la amortización de otras tantas plazas de Operario Especializado a medida que vayan quedando vacantes. De esta forma, el dispositivo regional de bomberos forestales quedará compuesto por 12 retenes, integrados cada uno de ellos por 2 Oficiales de 1ª y 6 Operarios Especializados.

En la RPT figurarán 12 puestos de trabajo de Oficial 1ª y 72 de operarios especializados, otros 12 puestos singularizados de 'Encargados de retén' (reservados a Oficiales de 1ª) y otros 4 puestos singularizados de 'Coordinador de Zona'.

Este preacuerdo, que pasará a ser un acuerdo formal en las próximas semanas, una vez que concluyan los trámites administrativos correspondientes y sea firmado por las partes, supone un paso firme por la mejora continua, la eficacia operativa y el reconocimiento al compromiso y el esfuerzo del colectivo de los bomberos forestales.