El Gobierno de La Rioja convoca ayudas por 1.150.000 euros para mejoras de accesibilidad en los municipios riojanos

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la resolución de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a los municipios y entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en la red viaria y en otros espacios de uso público, correspondiente a la anualidad 2026.

Esta medida, que el año pasado permitió la ejecución de actuaciones en 44 municipios diferentes, responde al compromiso del Gobierno de La Rioja con el impulso de los servicios públicos y el incremento de la calidad de vida de los riojanos, en especial, de las personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 1.150.000 euros, de los que el 45% se destinarán a financiar actuaciones en edificios municipales de uso público. El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, a partir de mañana, día 27. La partida presupuestaria de este año supera en 50.000 euros a la del pasado ejercicio.

Cada entidad local podrá obtener una ayuda máxima de 20.000 euros -5.000 euros más que en el año 2025- sin superar el 80% del importe de la actuación, salvo cuando se destine a financiar la eliminación de barreras arquitectónicas y creación de itinerarios accesibles en edificios municipales de uso público, en el que la subvención máxima será de 80.000 euros, manteniendo el porcentaje citado.

Podrán ser beneficiarios todos los municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las entidades locales menores, y serán subvencionables las siguientes actuaciones:

Adaptaciones en la urbanización: ensanchamiento y rebaje de aceras, transformación en calle de plataforma única, construcción de vados, pasarelas peatonales o rampas, instalación de barandillas o pasamanos y cerramiento de alcorques.

Reserva de plazas de aparcamiento con movilidad reducida.

Instalación de mobiliario urbano adaptado para personas con alguna discapacidad: bancos, fuentes, marquesinas y semáforos sonoros.

Señalización especial para personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión.

Edificios municipales de uso público: eliminación de barreras arquitectónicas y creación de un itinerario accesible.

Otras que se justifiquen por circunstancias singulares de carácter objetivo.