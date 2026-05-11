El Gobierno de La Rioja destina más de 400.000 euros para impulsar dos actuaciones de reurbanización en Anguciana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja destina más de 400.000 euros para impulsar dos actuaciones de reurbanización en Anguciana. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Anguciana, Jorge Loyo, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, han suscrito este lunes un convenio de colaboración en este sentido.

Así, en concreto, por parte del Ejecutivo regional se financiarán las obras de reurbanización de las calles Doctores Castroviejo y el Teñazo en la locaidad, con una inversión en concreto de 408.225,92 euros, que supone el 90 por ciento del presupuesto total de ejecución de estos trabajos.

Este proyecto, cuyo coste total asciende a 453.584,36 euros, incluye actuaciones de renovación de redes de agua, alumbrado y pavimentación para mejorar los servicios públicos en ambas calles, que cuentan con un importante tránsito rodado y peatonal.

La superficie total de actuación es de 2.620,24 m2. Estos viales facilitan la salida en dirección a la Avenida Príncipe de Asturias y a las localidades de Haro y Casalarreina; comunican el pueblo con la zona de las bodegas; y en sus inmediaciones se ubican el C.R.A. Valle Oja-Tirón, un parque infantil, diferentes inmuebles patrimoniales, así como el único gimnasio cubierto para niños.

Osés ha explicado que "se trata de una actuación muy demandada y esperada por el municipio, que va a suponer una mayor comodidad para los vecinos, en lo que respecta a la renovación de todo el pavimento, y que posibilitará solucionar averías en el sistema de agua que se dan como consecuencia de la antigüedad de las calles".

Además, ha hecho hincapié en "el compromiso del Gobierno de La Rioja con el medio rural, con el apoyo a los municipios y con el Ayuntamiento de Anguciana en particular, a cuyo alcalde y equipo de Gobierno, quiero agradecer la colaboración que ha mostrado en todo momento para llegar a este acuerdo de financiación".

En la misma línea, el alcalde de Anguciana ha agradecido la apuesta del Ejecutivo regional por la localidad y por una inversión que va a permitir "mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de las personas que nos visitan en verano, así como hacer de nuestro pueblo un lugar más apetecible donde vivir".

LAS OBRAS.

En primer lugar, se llevará a cabo la renovación integral de las infraestructuras subterráneas de servicios básicos. En la calle El Teñazo se instalará una nueva red de distribución de agua potable, ya que actualmente carece de ella, y se sustituirán las antiguas tuberías de saneamiento por unas de mayor capacidad.

Una vez finalizadas las labores en el subsuelo, se procederá a la demolición del pavimento actual para sustituirlo por superficies más modernas y funcionales.

La calle Doctores Castroviejo recibirá un acabado de adoquines y contará con aceras a ambos lados, siguiendo la estética de las vías principales del centro del municipio. Por su parte, la calle El Teñazo se terminará con una superficie de hormigón liso y dispondrá de acera únicamente en uno de sus márgenes para optimizar el espacio disponible.

La actuación también incluye la modernización completa del alumbrado público en ambas vías. Se retirarán las farolas antiguas y los puntos de luz anclados a las fachadas para instalar nuevas luminarias con tecnología LED de bajo consumo.

Estos nuevos puntos de luz se ubicarán sobre columnas situadas en los bordes de las aceras, lo que permitirá mejorar la visibilidad nocturna y garantizar una mayor eficiencia energética para el ayuntamiento.

Asimismo, se ejecutarán intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad universal.

Se instalarán pavimentos especiales con texturas en los pasos de peatones para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida y se pintará toda la señalización vial necesaria sobre el nuevo firme.

Por último, se colocará una barandilla de seguridad a la salida del colegio público para proteger a los escolares y se reubicará el mobiliario urbano, como bancos y papeleras, una vez concluidas las obras.