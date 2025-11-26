El Gobierno de La Rioja financia el 89% de las obras de reurbanización de la calle Diego de Ágreda de San Román - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado la localidad de San Román de Cameros tras la finalización de las obras de reurbanización de la calle Diego de Ágreda, que han sido cofinanciadas por el Gobierno de La Rioja dentro de su claro compromiso con la mejora constante de los servicios públicos para dotar de una mayor calidad de vida al medio rural.

Esta calle, situada al este del municipio, es de gran interés cultural y patrimonial dentro del casco urbano y da acceso a la zona más transitada de la localidad.

"Se trata de una actuación impulsada con objetivo de solucionar los problemas por el deterioro de los servicios por el uso y las inclemencias del tiempo, y que además ha servido para mejorar los accesos al municipio y renovar las redes de abastecimiento y saneamiento", ha señalado el consejero durante una visita en la que ha estado acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y del alcalde de San Román de Cameros, Alfredo Santolaya.

Osés ha remarcado que estamos ante "una mejora importante en la estética de este municipio, ya que se han empleado pavimentos empedrados, siguiendo con toda la la belleza que tienen estas calles". A este respecto, ha añadido que los trabajos han servido "para mejorar la calidad de vida de los vecinos, así como la eficiencia y la gestión en los recursos hídricos, y el abastecimiento de agua potable".

Esta actuación, que ha contado con un presupuesto total de 79.580,81 euros, ha permitido la mejora de las redes de agua, así como la renovación del pavimento de la vía. La misma ha contado con una subvención del Gobierno de La Rioja de 70.785 euros, que equivale al 89% de la inversión total, correspondiente al Plan de Obras y Servicios Locales que gestiona la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación. Los trabajos han sido promovidos y cofinanciados por el Ayuntamiento de San Román de Cameros y ejecutados por la empresa Memed BG S.L.

La red de abastecimiento consta de una nueva tubería de polietileno, acometidas a las viviendas, válvula de compuerta y boca de riego en caso de incendio. Además, se ha ejecutado una red de alcantarillado compuesta por elementos de hormigón en masas y canales de piedra y losa, que incluye pozos de registro y tres conexiones a la red existente.

Además, se ha mejorado el drenaje de la calle mediante la instalación de un sumidero sifónico de solera de hormigón en masa que alivia las aguas de escorrentía. Por otro lado, las obras han incluido la reconducción de un tramo de la red de regadío mediante un colector enterrado de pvc de pared compacta de color teja. Dispone de arquetas de paso y derivación.

Por último, se ha ejecutado una nueva pavimentación de hormigón, con caída al eje de la calle y una pendiente mínima del 3%, como base al empedrado del vial. Los accesos a los inmuebles se han realizado con empedrado artístico, con motivos florales o similares. La intervención ha finalización con la adecuación de dos tramos de escalera y la instalación de diferentes elementos de cerrajería.