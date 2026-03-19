El Gobierno de La Rioja financia el 90% de las obras de un muro de contención en un camino agrícola de Foncea - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado por el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha visitado la localidad riojalteña de Foncea, tras la finalización de las obras de construcción de un muro de contención en el Camino Ronda.

Se trata de un vial de acceso a la ermita y al cementerio, y cuyo uso es fundamentalmente agrícola, que ha sido cofinanciado al 90% por el Gobierno de La Rioja, mientras que el 10% restante ha corrido a cargo del Consistorio de la localidad.

Durante la visita a la zona de la actuación, en la que también ha participado el alcalde de la localidad, Pedro Luis Orive, el consejero ha subrayado que "seguimos invirtiendo a lo largo y ancho de nuestro territorio en la mejora de los servicios públicos del medio rural, independientemente del tamaño de la población, una muestra evidente de la vocación municipalista del Ejecutivo riojano y de su firme compromiso con la lucha contra la despoblación".

La actuación, cuyo presupuesto total ha ascendido a 56.540,90 euros, ha contado con una ayuda económica de 50.886,81 euros del Ejecutivo regional, a través del Plan de Obras y Servicios Locales de la Consejería. La obra fue promovida por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad y estabilidad del vial, facilitar el acceso a la ermita y el cementerio, y apoyar al sector agrícola que es el que más utiliza el camino.

El muro cuenta con una longitud total de 79 metros, una anchura de 30 centímetros y una altura variable de entre 2 y 2,5 metros. La infraestructura se ha construido en tres partes diferenciadas para respetar las dos servidumbres de paso intermedias existentes para el acceso a parcelas urbanas. Ubicada en la margen derecha del vial, esta construcción ha sido realizada con hormigón armado y esqueleto de acero corrugado.

La actuación se ha completado, por un lado, con la ejecución de pasamuros cada 1,5 metros para favorecer la evacuación del agua del camino y, por otro, con la pavimentación de una parte del camino mediante una capa de 20 centímetros de solera de hormigón.