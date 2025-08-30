El Gobierno de La Rioja financia la rehabilitación integral de la Casa de Islas de Mansilla - GOBIERNO DE LA RIOJA

Se ha adecuado el espacio de centro de interpretación y se ha habilitado un bar-restaurante con una terraza cubierta con vistas al embalse

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y del alcalde de Mansilla de la Sierra, José Manuel Ballesteros, ha participado este sábado en la inauguración de la reforma integral del edificio Casa de Islas.

Una actuación ejecutada en tres fases que ha contado con un presupuesto total de 700.697,49 euros, de los que el Ejecutivo regional ha aportado 470.418,62 euros, el 67% del total, a lo largo de distintos ejercicios.

Esta adecuación ha permitido ampliar el tipo de usos del edificio, que hasta la fecha era únicamente utilizado con una función cultural, como nuevo centro de interpretación, museo, sala de exposiciones y aula de formación. A su vez, esta reforma ha permitido habilitar un nuevo bar-restaurante y una vivienda para darle también un uso comercial y residencial.

La planta baja del edificio se ha restaurado para mejorar el espacio destinado a centro de interpretación, para el que se ha reservado una superficie útil de 283,06 metros cuadrados. Este centro dispone de cuatro salones, dos despachos y tres aseos, entre otras estancias.

En la primera planta se ubica el bar-restaurante, cuya superficie útil es de 215,78 m 2 . Entre otros espacios, cuenta con una zona de mesas para el bar, zona de mesas para el restaurante, aseo general, aseo adaptado, dos almacenes, cocina, office y una terraza cubierta con vistas al embalse. Además, incluye todo el mobiliario y equipamiento técnico necesario para el desarrollo de la actividad.

Respecto a la vivienda, que está adscrita al bar-restaurante, dispone de una superficie útil de 116, 06 m 2 que se distribuyen entre la primera y la segunda planta. Está dotada con 3 dormitorios, salón comedor, baño y aseo, distribuidor y cocina, entre otras estancias. Asimismo, se ha previsto una terraza cubierta con vistas al embalse.

Por último, se ha adecuado la cubierta, la fachada, los cerramientos, la carpintería, las instalaciones eléctricas y se ha renovado la iluminación, entre otras mejoras. En la primera fase, se llevó a cabo la cubrición de la terraza y la reforma de la cubierta sobre el pasillo.

En la siguiente fase, se ejecutó la adecuación de los cierres exteriores y la creación de nuevos trabajos de estructura, de urbanización y herrería exterior, así como la obra del bar-restaurante, y ya en la tercera fase se ha llevado a cabo la vivienda.

RÉPLICA DE LA ORIGINAL.

El edificio, ubicado entre la carretera y la calle Alameda, a los pies del embalse de Mansilla, era una 'réplica' de la original 'Casa de Islas', que tiene su origen en el año 1584 y que quedó sumergida bajo el agua al formarse el embalse de Mansilla.

Es una construcción de dos plantas, con aproximadamente 466 m 2 de superficie, que no tenía nada que ver con el edificio original, ya que estaba adaptada a las necesidades de la época.

El edificio, antes de empezar las reformas, tenía una antigüedad menor de 20 años y en este tiempo sólo se realizaron pequeñas obras menores de mantenimiento y rehabilitación. De hecho, se encontraba con la misma configuración que en su construcción original.

Conocida también como 'Casa de Las Siete Leguas', se denominó Casa de Islas porque quedaba anclada entre los ríos Portilla y Urbión.

Durante su visita a Mansilla de La Sierra, el presidente también ha participado en los actos organizados por el Ayuntamiento de la localidad con motivo del centenario de la revista "El Najerilla", así como en el homenaje tributado a la escritora Ana María Matute cuando se cumple cien años de su nacimiento.