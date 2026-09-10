El Gobierno de La Rioja impulsa un espacio público en Nestares para promover el ocio y la sociabilidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Nestares, Francisco Javier Hurtado, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar león, han suscrito un convenio de colaboración por el que el Gobierno de La Rioja impulsa la construcción de un espacio para el ocio y la convivencia en el municipio con una inversión de 290.111,66 euros, que equivalen al 90 por ciento del presupuesto total de ejecución.

Tras la firma del convenio, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la localidad, se ha realizado una visita a la parcela donde se ubicará esta infraestructura "que servirá como punto de encuentro para favorecer la sociabilidad de los vecinos y visitantes de la localidad. Se trata de un nuevo servicio público donde podrán celebrarse actividades sociales, culturales y lúdicas durante todo el año, lo que contribuirá a dinamizar el municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes", ha subrayado el consejero.

"La inversión en esta actuación se enmarca dentro del compromiso del Gobierno de La Rioja con seguir ofreciendo apoyo a todos y cada uno de los municipios riojanos, especialmente a los más pequeños, para mejorar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y garantizar el futuro del medio rural", ha destacado Osés.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para hacer realidad este importante proyecto que servirá para poner en valor un espacio actualmente en desuso y transformarlo en una zona de estancia y esparcimiento muy necesaria para revitalizar la localidad y fijar población.

Las obras, que cuentan con un presupuesto total de 322.346,29 euros, comprenden la ejecución de un recinto cubierto con carácter de plaza pública y mirador, adosado a un pabellón municipal existente. Se ubicará en una parcela municipal en la calle Las Eras, que cuenta con vistas al entorno natural. La edificación tendrá una superficie aproximada de 320 metros cuadrados, de los que 280 serán de porche.

La cimentación se ejecutará mediante zapatas corridas de hormigón armado conectadas con vigas de atado y centradoras, rematada con una solera armada de hormigón de 25 centímetros de espesor y acabado pulido en su pavimento.

Por su parte, la elevación del porche se realizará mediante pórticos y pilares de madera laminada encolada de pino silvestre. Estos pilares sostendrán una cubierta inclinada de panel sándwich con imitación de teja rojiza hacia el exterior, para integrarse estéticamente con el pabellón colindante, y acabado interior en madera.

Dispondrá de un bloque de aseos, con una superficie de 20 metros cuadrados, directamente conectado con el mirador y la vía pública, que incorporarán dispositivos automáticos para el ahorro de agua.

La intervención contempla pavimentar y reurbanizar un área de 62 m2 de la calle Las Eras, junto con 17,84 m2 de urbanización en el entorno exterior inmediato, así como la ejecución de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, y de electricidad y alumbrado.

Se garantiza la accesibilidad universal Para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, se ha previsto una intervención sin desniveles ni obstáculos físicos que impidan su uso. Así, se habilitará un itinerario accesible que conectará con la vía pública mediante rampas con pendientes máximas del 8 por ciento.

Además, se instalarán barandillas con doble pasamanos continuo a alturas normalizadas de 100 centímetros, y 70 centímetros en rampas y escaleras. Por último, el aseo accesible estará equipado con un dispositivo de llamada de asistencia y una sirena de aviso perceptible.