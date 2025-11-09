El Gobierno de La Rioja inicia las obras de rehabilitación y reforma del Cementerio Civil y Memorial 'La Barranca'

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha iniciado las obras correspondientes a la Fase I del proyecto de Rehabilitación y Reforma del Cementerio Civil y Memorial 'La Barranca', ubicado en el término municipal de Lardero. Esta intervención, promovida por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, tiene como objetivo conservar y adecuar este espacio de alto valor simbólico vinculado a la memoria democrática. El proyecto cuenta con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Con un presupuesto total de 35.319,16 euros, 32.853,31 euros correspondientes a la ejecución material de la obra y 2.465,85 euros a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, y un plazo de ejecución de tres meses, esta primera fase contempla la reforma y adecuación del lateral izquierdo del pabellón. En concreto, se acometerán trabajos de prolongación de la cubierta existente, refuerzo estructural de muros y pilares, formación de nuevos paramentos y particiones interiores, y renovación de revestimientos horizontales y verticales, mediante pavimentos de hormigón pulido y acabados naturales de cal.

La actuación incluye también labores previas de desmontaje y limpieza, la instalación de medios auxiliares y medidas de seguridad, así como la gestión integral de residuos de obra.

El objetivo de esta intervención es mejorar las condiciones estructurales y de conservación del edificio, garantizando su adecuación para fases posteriores y contribuyendo a la preservación del Memorial como espacio de referencia para la memoria democrática en La Rioja.