El Gobierno de La Rioja licita el contrato del servicio de cajeros en el medio rural

Archivo - Imagen de archivo de un cajero - GVA - Archivo

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha licitado hoy, día 27, el contrato para la prestación de servicios bancarios en los pequeños municipios que ha sido impulsado a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación con el objetivo de favorecer que los vecinos de todos los municipios de La Rioja, incluidos los de las zonas más aisladas, tengan acceso directo a un cajero automático, mitigando así la incidencia de la exclusión financiera en el desarrollo económico y social de los territorios más desfavorecidos por el fenómeno de la despoblación.

El pionero Plan de Inclusión Financiera +CAR prevé la instalación de cajeros automáticos en 11 pequeños municipios (lote 1 del contrato) y la puesta en marcha de 2 vehículos itinerantes dotados con cajero automático (lote 2) para garantizar el acceso a dinero en efectivo a los habitantes de los 128 municipios riojanos que no cuentan en la actualidad con oficina bancaria ni cajero automático. El presupuesto base de licitación, sumados ambos lotes, asciende a 2.535.000 euros.

Los adjudicatarios asumirán dentro del precio del contrato el importe de las comisiones, de tal forma que los ciudadanos no tendrán que pagar comisiones al utilizar estos cajeros.

Los cajeros fijos deberán instalarse en Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano (Alto Najerilla); Villanueva de Cameros y El Rasillo (Camero Nuevo); Soto de Cameros y Jalón de Cameros (Camero Viejo); Santa Engracia del Jubera (Valle del Jubera); Los Molinos de Ocón (Valle de Ocón); Aguilar de Río Alhama (Valle del Alhama); y San Millán de la Cogolla (Valle del Cárdenas).

Asimismo, deberán permitir su utilización 24 horas diarias durante todo el año y contar en todo momento con el dinero en efectivo suficiente para permitir su retirada por parte de los ciudadanos. Tanto los cajeros fijos como los móviles, deberán permitir la extracción de efectivo mediante el uso de cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago, la consulta de saldo y últimos movimientos, y el cambio de idioma y de pin.

En el caso de los equipos itinerantes, incluirán lectores de tarjetas bancarias, admitiendo lectura por chip, por contactless y a través de tecnología NFC (a través del móvil).

Por otro lado, se valorará positivamente a la hora de adjudicar ambos lotes, que los cajeros posibiliten el pago de recibos y tributos y otros ingresos de derecho público emitidos por las administraciones, el ingreso en efectivo, lector de libretas, realización de transferencias y recarga de móviles, entre otras funcionalidades. Los licitadores estarán autorizados por el Banco de España como 'entidades de pago' y los equipamientos deberán cumplir con todos los requisitos de accesibilidad universal que exige la ley en cada caso.