Gobierno de La Rioja muestra la oferta turística de La Rioja a un grupo de turoperadores internacionales especializados - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha mantenido durante el fin de semana un encuentro con quince turoperadores internacionales que están de viaje de prospección por la región.

El Gobierno de La Rioja, en colaboración con Turespaña y la Oficina Española de Turismo en Berlín, ha organizado esta acción en nuestro territorio con el claro objetivo de que estos turoperadores incluyan o fortalezcan la oferta turística riojana en sus paquetes turísticos.

Acompañados por personal de La Rioja 360, estos profesionales de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos, Hungría, República Checa y Polonia,*han tenido la oportunidad de descubrir todas las posibilidades que ofrece la región como destino.

El programa para estos agentes especializados ha tenido como prioridad el segmento JOMO (Joy of Missing Out); un área en la que las principales motivaciones del viaje son la*tranquilidad como un aspecto fundamental del viaje o las actividades pausadas en entornos poco masificados y que favorecen el disfrute de un tiempo de calidad.

Desde el pasado viernes hasta hoy, este grupo de turoperadores ha realizado visitas programadas a alojamientos, conocido productos, y vivido experiencias y planes culturales, enoturísticos y gastronómicos a lo largo de buena parte de nuestra región. En concreto, los agentes comerciales internacionales participantes han sido: Better Places, Not Jas Travel, Style In Travel, Chiantitours, Pintolopesviagens, AS Go Travel, FDM Travel, Wlak The Camino ltd, New Poland, Inspiration Vacances, Adventura Travel Agency, Scandinavian International Representatives AB, Passion Voyage o Altai Travel.