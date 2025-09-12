El Gobierno de La Rioja participa en la feria enogastronómica Vinoforum en Roma

El Gobierno de La Rioja participa en la feria enogastronómica Vinoforum en Roma
El Gobierno de La Rioja participa en la feria enogastronómica Vinoforum en Roma - GOBIERNO RIOJANO
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 12 septiembre 2025 12:20

LOGROÑO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja participa en la feria enogastronómica Vinoforum que se lleva a cabo desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo, día 14 de septiembre, en Roma. La Rioja pone en valor su potencial turístico bajo el paraguas de Turespaña con un espacio de información turística y una zona donde se llevan a cabo numerosas presentaciones y catas dirigidas. Esta acción está teniendo lugar durante toda la semana en la Piazza di Siena en la capital italiana.

Tanto en papel como en soporte digital, el área destinada a información turística ofrece los valores riojanos en torno al enoturismo, la gastronomía, la cultura, la naturaleza e inigualables entornos de turismo rural, la riqueza histórico-patrimonial, ocio, tiempo libre y deporte.

Estas son algunas de las experiencias sobre las que los profesionales y el público general obtienen información detallada. A lo largo de toda la semana también se han llevado cabo y continuarán el fin de semana, varias presentaciones de La Rioja que se acompañan con unas catas comentadas de diferentes vinos y productos riojanos.

En esta última actividad, el ejecutivo riojano ha contado con la colaboración de los grupos de acción local de Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural y ADR La Rioja Oriental.

Vinoforum es un evento de gran importancia para los amantes del vino, el enoturismo y la gastronomía que el año pasado contó con la presencia de 80.000 visitantes y casi 20.000 operadores del sector.

Contador