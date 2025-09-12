El Gobierno de La Rioja participa en la feria enogastronómica Vinoforum en Roma - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja participa en la feria enogastronómica Vinoforum que se lleva a cabo desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo, día 14 de septiembre, en Roma. La Rioja pone en valor su potencial turístico bajo el paraguas de Turespaña con un espacio de información turística y una zona donde se llevan a cabo numerosas presentaciones y catas dirigidas. Esta acción está teniendo lugar durante toda la semana en la Piazza di Siena en la capital italiana.

Tanto en papel como en soporte digital, el área destinada a información turística ofrece los valores riojanos en torno al enoturismo, la gastronomía, la cultura, la naturaleza e inigualables entornos de turismo rural, la riqueza histórico-patrimonial, ocio, tiempo libre y deporte.

Estas son algunas de las experiencias sobre las que los profesionales y el público general obtienen información detallada. A lo largo de toda la semana también se han llevado cabo y continuarán el fin de semana, varias presentaciones de La Rioja que se acompañan con unas catas comentadas de diferentes vinos y productos riojanos.

En esta última actividad, el ejecutivo riojano ha contado con la colaboración de los grupos de acción local de Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural y ADR La Rioja Oriental.

Vinoforum es un evento de gran importancia para los amantes del vino, el enoturismo y la gastronomía que el año pasado contó con la presencia de 80.000 visitantes y casi 20.000 operadores del sector.