El Gobierno de La Rioja permitirá solicitar desde los 17 años las ayudas para sacarse el carné de conducir

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, presentan las subvenciones en materia de Juventud para este año 2026 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, han presentado hoy, día 30, las convocatorias de subvenciones en materia de juventud para 2026, que contarán con un presupuesto global de 1.613.800 euros. Estas ayudas están destinadas a acompañar a los jóvenes riojanos en distintas etapas de su desarrollo, desde su participación en actividades hasta su formación y acceso al empleo, apoyando tanto proyectos colectivos como iniciativas individuales.

Durante la presentación, Azcona ha destacado que "estas ayudas acompañan a los jóvenes en todo su recorrido, desde sus primeras experiencias de participación hasta los pasos decisivos hacia su formación y su futuro profesional", y ha subrayado que "el objetivo es generar oportunidades reales para que puedan desarrollar su proyecto de vida en La Rioja".

Como principal novedad, este año se amplía a los 17 años la edad mínima para acceder a la ayuda destinada a la obtención del permiso de conducir, lo que permitirá a muchos jóvenes comenzar a prepararse antes para la prueba teórica. De esta forma, Alcaide ha incidido en que "facilitar herramientas útiles como el acceso al carné de conducir tiene un impacto directo en la vida de los jóvenes, ya que mejora su movilidad y sus opciones laborales", y ha añadido que "adelantar la edad a los 17 años permite dar respuesta a una necesidad muy extendida entre quienes empiezan a prepararse antes de cumplir los 18".

Desde el inicio de la legislatura, como ha resaltado Azcona, "el Gobierno de La Rioja ha destinado más de 5,8 millones de euros a políticas de juventud, lo que supone un incremento cercano al 20%". Así, con las convocatorias presentadas hoy, el Ejecutivo consolida una política integral que combina el apoyo al asociacionismo, la dinamización municipal y las ayudas directas para favorecer la participación, la formación y la emancipación de los jóvenes riojanos.

Ayudas individuales: formación, idiomas y voluntariado Las ayudas individuales están dirigidas a jóvenes empadronados en La Rioja de entre 14 y 35 años y podrán solicitarse hasta el 15 de junio. A través de esta línea, los jóvenes pueden acceder a diferentes opciones formativas y de desarrollo personal, como cursos de monitores o directores de tiempo libre en La Rioja o en el resto de España, cursos de idiomas en el extranjero -de carácter presencial y con una duración máxima de tres meses-, programas de voluntariado en España o en el extranjero y, en el caso de los jóvenes entre 14 y 17 años, los cursos intensivos de educación no formal orientados al desarrollo personal, vocacional o profesional.

Estas ayudas cubren los gastos de matrícula, materiales y formación. Cuando la actividad se realiza fuera de La Rioja, incluyen también transporte, alojamiento y, en su caso, manutención, hasta un máximo del 20 por ciento del coste.

En el caso del voluntariado, se financia el coste de participación y el transporte, con un máximo de 300 euros en España y de 800 euros en el extranjero, mientras que en los programas promovidos por el Instituto de la Juventud (INJUVE) o por comunidades autónomas únicamente se subvenciona el transporte.

Asociaciones y entidades juveniles: impulso a la participación Las ayudas dirigidas a asociaciones y entidades juveniles están destinadas a programas para jóvenes de entre 12 y 30 años y podrán solicitarse hasta el 30 de abril.

Estas subvenciones permiten desarrollar actividades juveniles como talleres, cursos creativos, voluntariado, campamentos o intercambios, así como programas de formación juvenil o educación no formal orientados a fomentar el empleo, la participación activa y el fortalecimiento del tejido asociativo juvenil.

Ayuntamientos: refuerzo de la actividad juvenil y mejora de instalaciones Los ayuntamientos riojanos podrán solicitar estas ayudas hasta el 30 de abril para impulsar programas dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años.

A través de esta línea se financian tanto actividades juveniles como programas formativos, y se refuerza el funcionamiento de los centros jóvenes mediante la contratación de personal de dinamización. Además, se incluyen actuaciones de mantenimiento, conservación o reparación de instalaciones juveniles municipales -con gastos de hasta 10.000 euros- y su equipamiento, con inversiones que pueden alcanzar los 12.000 euros.

Consejos de la Juventud: programas para mejorar la empleabilidad Los consejos de juventud podrán acceder a estas ayudas hasta el 30 de abril para desarrollar programas dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años. Las ayudas financian tanto actividades juveniles -como talleres, voluntariado, campamentos o intercambios- como programas de formación juvenil o educación no formal orientados a mejorar la empleabilidad y reforzar la participación juvenil.

MÁS APOYO PARA ACCEDER AL EMPLEO Y AVANZAR HACIA LA AUTONOMÍA

El Gobierno de La Rioja destina 510.000 euros a las ayudas en formación para la emancipación, dirigidas a jóvenes empadronados en La Rioja, con el objetivo de mejorar su capacitación y facilitar su acceso al empleo. Estas ayudas podrán solicitarse hasta el 30 de abril. Incluyen la preparación de oposiciones -también en su parte física cuando sea necesario- y formación no formal orientada al desarrollo profesional.

Dentro de esta convocatoria, las ayudas para la obtención del permiso de conducir concentran el mayor volumen de recursos, con 380.000 euros, e incluyen tanto los permisos (A, B, C y D) como el certificado de aptitud profesional para el transporte. Como novedad, estas ayudas podrán solicitarlo los jóvenes que cumplen los 17 años durante 2026, una medida pensada para acompañar a los jóvenes que empiezan a preparar el examen teórico antes de cumplir los 18 y facilitarles ese primer paso hacia el permiso de conducir. El resto, 130.000 euros, se destina a otras acciones formativas.

Como ha confirmado Azcona, estas ayudas han experimentado un incremento del 104 por ciento desde 2023. En el último ejercicio, 1.736 jóvenes se beneficiaron de esta línea, con más de 1.500 solicitudes centradas en el carné de conducir.

Iniciativas emblemáticas: proyectos para favorecer la autonomía de los jóvenes El Ejecutivo autonómico completa este programa con las ayudas para iniciativas emblemáticas de emancipación juvenil, dotadas con 225.000 euros y dirigidas a asociaciones, consejos de juventud y entidades sin ánimo de lucro.

Estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 30 de abril, financian proyectos orientados a facilitar la autonomía de los jóvenes en ámbitos como la formación, el empleo o el acceso a la vivienda.

Toda la información sobre estas ayudas, así como los requisitos y procedimientos de solicitud, puede consultarse en la sede del Instituto Riojano de la Juventud, situada en la calle Muro de la Mata, 8 de Logroño, y en su página web www.irj.es.