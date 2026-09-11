El Gobierno de La Rioja propone este fin de semana un paseo interpretativo por el Carrascal de Villarroya

El Gobierno de La Rioja propone un paseo interpretativo por el Carrascal de Villarroya - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, continúa un fin de semana más con la programación de 'Pasea La Rioja', la iniciativa de educación ambiental que acerca a la ciudadanía el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad mediante experiencias interpretativas gratuitas en los espacios naturales de La Rioja.

La programación prevista para los días 12 y 13 de septiembre incluye dos actividades para conocer y disfrutar de algunos de los espacios naturales más singulares de la región: la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en Villarroya, y el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, con una propuesta dirigida al público familiar en el Área Recreativa La Blanca.

Así, el sábado 12 de septiembre, 'Pasea La Rioja' propone Entre encinas, cuevas, corrales y colmenas, un paseo interpretativo por los alrededores de Villarroya para descubrir los valores naturales y culturales de su carrascal, un ecosistema estrechamente ligado a la vida y a la economía tradicional de la zona. Los participantes conocerán la flora y fauna características de este bosque mediterráneo y visitarán una encina milenaria catalogada como Árbol Singular.

La ruta permitirá descubrir los conocidos como caños, antiguos corrales construidos aprovechando cuevas naturales o excavadas, así como los tipos de ganado que pastaban en el carrascal y las formas tradicionales de aprovechamiento del entorno.

El domingo 13 de septiembre, el Área Recreativa La Blanca acogerá El Bosque habitado, un taller creativo al aire libre dirigido al público familiar que invita a descubrir los habitantes reales del bosque y las relaciones que mantienen entre ellos. Árboles, plantas y animales forman parte de un ecosistema en el que los distintos seres vivos dependen unos de otros, colaboran y se comunican. Una experiencia para conocer el bosque desde una perspectiva diferente y descubrir cómo la naturaleza y la imaginación pueden entrelazarse para acercarnos a su riqueza y diversidad.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org