El Gobierno de La Rioja refuerza la justicia gratuita con el aumento de un 1,5% en los módulos de compensación

Archivo - Vista de la fachada del Palacio de Justicia - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 9 de abril, una actualización de las cantidades previstas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que beneficia a dos actores fundamentales a la hora de garantizar el correcto ejercicio de este derecho: abogados y procuradores.

En concreto, el Ejecutivo regional plasma en el BOR este refuerzo a la justicia gratuita con el aumento de un 1,5 por ciento en los módulos de compensación económica a abogados y procuradores de nuestra región. La partida presupuestaria aprobada para el año 2026 para afrontar ese servicio, los honorarios para asistencia letrada del turno de oficio, la asistencia al detenido y la cobertura judicial de las personas con rentas bajas, víctimas de violencia de género, etc, recoge un crédito total de 1.800.000 euros.

Con el incremento aprobado, el aumento previsto para el Colegio de Abogados es de 23.360 euros más que en 2025 y de 2.779,10 euros para el Colegio de Procuradores. Este aumento de los módulos, que coincide con la subida de los sueldos de los empleados públicos, nace del acuerdo alcanzado con los colegios profesionales que representan a estos operadores judiciales en nuestra Comunidad Autónoma.