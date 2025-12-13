Gobierno de La Rioja y UR ponen en marcha la VI edición de 'Experimenta en casa'

Presentación 'Experimenta en tu casa" - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS

El Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja han convocado la VI edición de 'Experimenta en casa', el concurso de vídeos más popular del programa Ciencia La Rioja, con más de 800 participantes en cada edición.

Está destinado tanto a centros escolares de La Rioja como a equipos de familiares, compañeros y amigos, que tienen que realizar un experimento científico sencillo y explicarlo en un vídeo breve (máximo 2 minutos) - .

Los experimentos pueden ser de cualquier área de conocimiento. Cada grupo elige su favorito, lo graba (en casa, en la escuela, en la calle, etc.) y lo envía, junto a los datos del equipo, a través de los formularios online disponibles en la web www.unirioja.es/ciencia-la-rioja. El plazo finaliza el 28 de febrero de 2026.

Cuenta con dos modalidades: la primera, para 'Centros de enseñanza de La Rioja' (grupos de estudiantes guiados por un profesor-tutor) en las categorías de 'Infantil y Primaria', por un lado, y de 'Secundaria y FP' (ESO, Bachillerato y FP), por otro. La segunda modalidad es la de 'Público general', destinada a familias, compañeros, amigos, etc., con al menos un mayor de edad como responsable.

Un jurado formado por investigadores y expertos seleccionará a los finalistas de cada modalidad, que presentarán sus trabajos en una gala final en la que se elegirá a los ganadores.

En cada categoría se entregará un primer premio valorado en 200 euros (vale por material escolar) y un segundo premio valorado en 100 euros, además de premios a los centros escolares más participativos, un 'Premio 'senior' para mayores de 65 años y un 'Premio a la inclusión'.

Las bases completas y los detalles del concurso pueden consultarse a través de la web www.unirioja.es/ciencia-la-rioja.

EL CONCURSO DE VÍDEOS CIENTÍFICOS MÁS PARTICIPATIVO DE LA RIOJA.

Cada año participan en el 'Experimenta en casa' más de 800 personas, de todas las edades -desde niños de 2 años hasta veteranas de 94 años-, colectivos y zonas de La Rioja.

En la anterior edición, presentaron sus trabajos 230 equipos: 194 competían en la modalidad de centros escolares (con 629 estudiantes y 42 profesores participantes) y 36 en la de público general (con un total de 133 implicados, entre ellos el centro Marqués de Vallejo y ASPRODEMA).

Este concurso forma parte del proyecto Ciencia La Rioja, promovido por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para acercar la Ciencia a los ciudadanos de manera lúdica y participativa.

Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, de la Unidad de Cultura Científica de la UR y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.