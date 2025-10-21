El Gobierno riojano autoriza 330.000 euros para formar en comercio exterior a estudiantes en el extranjero

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, en su reunión de hoy, a la Agencia de Desarrollo Económico una inversión de 330.000 euros para formar, en comercio exterior, a estudiantes en el extranjero, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Domínguez ha recordado que se trata de "un programa ya tradicional, muy consolidado en La Rioja, que viene desde el año 2022".

Desde entonces, ha dicho, 157 riojanos se han beneficiado de este tipo de becas de formación y prácticas en acción exterior.

"Sabemos que una de las necesidades más imperiosas que tienen las empresas riojanas es la necesidad de internacionalización, abrir nuevos mercados en el exterior", ha indicado.

Ha sumado que "el pequeño tamaño de las empresas riojanas hace difícil que puedan hacer inversiones propias en materia de internacionalización".

Por eso, ha concluído, la ayuda de la Agencia de Desarrollo Económico "es imprescindible para conseguir estos objetivos".

A través de este tipo de ayudas, ADER cuenta con una línea de convocatorias que permite a los estudiantes riojanos ir al extranjero no sólo para aprender los idiomas, sino para formarse en prácticas de comercio exterior.

"De tal manera que, cuando vuelvan, puedan incorporarse a las empresas y fomentar la internacionalización de nuestros sectores económicos", ha explicado.

El importe individual oscila entre los 23.500 y los 37.000 euros en función del destino de cada una de estas becas.

Como ejemplo, ha indicado que, con las ayudas del año 2025, actualmente hay seis becarios en ADER que están en Francia, en Estados Unidos, en Marruecos, en Italia e Irlanda, y uno de ellos en las propias oficinas de ADER.

Estas ayudas además forman parte del programa Fondo Social Europeo Plus para el año 2021 a 2027.