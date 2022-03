El Gobierno riojano calcula que hasta 1.133 jóvenes podrán acceder al bono joven de alquiler estatal

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Territorio y Población, Eva Hita, ha calculado hoy que hasta 1.133 jóvenes de La Rioja podrán acceder al bono joven de alquiler aprobado por el Consejo de Ministros.

Hita ha respondido, en el pleno del Parlamento, a la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien ha afeado que en La Rioja aún no está convocado el bono de alquiler joven y ha preguntado qué medidas están previstas para mejorar la emancipación.

La consejera ha explicado que el pasado 9 de marzo, en Conferencia Sectorial de Vivienda, se acordó la distribución del Plan Estatal de Vivienda 2022-25 y el Bono Joven. La Rioja rebirá el 1,7 por ciento del total de los fondos asignados a ambos programas.

Para el programa de Bono Alquiler Joven, la asignación para La Rioja es de 3,4 millones en 2022 y la misma cifra para 2023, por tanto, 6,8 millones de euros.

Además, esta comunidad contará con 24,53 millones, para el periodo 2022-25, para el Plan de Acceso a la Vivienda, dentro del que destaca el programa de incremento del parque público de vivienda asequible.

El bono joven, ha relatado, es complementario al programa de ayudas al alquiler, siempre que no se supere el 75 por ciento de la renta, y supone 250 euros al mes. Podrán beneficiarse 1.133 personas jóvenes que reúnan los requisitos.

En materia de Juventud, además, el socialista Roberto García se ha referido a que éste es el año de la juventud. Ante esto, el consejero de Educación y Juventud, Pedro Uruñuela, ha anunciado que se están poniendo en marcha once actuaciones y que se ha contado contando con los propios jóvenes, que han hecho llegar peticiones.

Se han identificado, como inquietudes, la formación no formal, la crisis climática, la emancipación, el emprendimiento y la digitalización.

En este contexto se están trabajando la Ley Juventud de La Rioja; el Libro Blanco de la Juventud; y el Plan de Empleo Juvenil; además de que se ha creado un grupo para "soñar qué tipo de medio rural queremos".

También, se está trabajando en la red regional de redes, centrada en la información en redes sociales, que culminará reunión de organizaciones europeas en mayo.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido, también, tratada en el apartado de preguntas al Gobierno en el pleno de hoy, en el que la 'popular' Catalina Bastida ha querido conocer si se ha adoptado alguna medida para apoyar a la población de Ucrania.

El consejero de Políticas Sociales, Pablo Rubio, ha reconocido cómo Europa se enfrenta a la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y La Rioja tiene que manifestar su solidaridad en colaboración con el Gobierno nacional.

Bastida ha reprochado que "no se ha llamado a los ayuntamientos" y en el Centro de Coordinación no están representados. Como alcaldesa de Autol ha dicho: "Llevamos quince días trabajando con refugiados y hace falta coordinación y recursos materiales y asistenciales". Ha visto que las cosas se pueden hacer bien o mal y el Gobierno las está haciendo mal.

"Yo puedo contestarle en la misma línea, le pido que ante un problema nos pongamos a trabajar", le ha replicado el consejero acusándole de preferir "criticar". Ha asegurado que se ha dado "respuesta" a las necesidades de Educación, Salud y Servicios Sociales.

"Hagamos un pequeño resquicio para dejar el debate sectario, crítico sin ningún tipo de apoyo y dejar paso a la esperanza", ha dicho Rubio.

En el pleno de hoy, el diputado popular Alberto Olarte ha querido tener una valoración del Gobierno de La Rioja de la vacunación contra la COVID-19 de los alumnos del centro Marqués de Vallejo.

La consejera de Salud, María Somalo, ha valorado "muy positivamente" la vacunación, que se desarrolló, ha dicho, siguiendo la estrategia establecida según su grupo de edad o dependencia.

Olarte ha recordado que los padres, y madres, de los niños, manifestaron su disconformidad por carta, ya que llegó la Navidad y los menores "estaban sin vacunar" a pesar de su especial vulnerabilidad y, mientras esperaban las vacunas, hubo que confinar varios pasillos por positivo de un adulto: "Todo un despropósito y un desastre", ha dicho.

Somalo, que ha puesto en duda su "fuente de información" basada en "lo que sale en algún diario sin contrastar", ha insistido en que la vacunación se desarrolló con total "coordinación".

En alumnos de cinco a once años, se les vacunó en seis fechas diferentes, adaptándose a las cuarentenas, y facilitándoles las dos dosis. Actualmente hay catorce que no se han vacunado porque los padres no han dado la autorización, ha relatado.

El 'popular' Carlos Cuevas se ha referido al corredor ferroviario riojano dentro del Cantábrico-Mediterráneo recordando que había un "acuerdo" para el tramo con Miranda en el Parlamento.

Ahora, con el tramo entre Castejón y Logroño "no hay interés de acuerdo", ha afirmado, porque el Estado ha planificado un ancho ibérico con el que Andreu se ha conformado a cambio de ser secretaria general, lo que "aislará" a La Rioja.

El consejero de Transición Ecológica, Alex Dorado, le ha acusado de no haber movido "ni un centímetro" la alta velocidad mientras era consejero. "Fueron ustedes los que dejaron caducar el estudio de impacto ambiental y han retrasado la llegada de la alta velocidad", ha dicho.

Más adelante, desde Ciudadanos, su portavoz Pablo Baena ha querido conocer la justificación del hecho de que se dejaran de ejecutar más de 330.000 euros destinados a Igualdad y lucha contra la LGTBIfobia.

La consejera de Igualdad, Raquel Romero, le ha respondido: "con su pregunta vuelve usted a demostrar lo perdido que está y su carrera a la extrema derecha, diciendo menos feminismo, que se elimine la Consejería de Igualdad".

"No sé si se ha enterado de que los ciudadanos las están pasando canutas", le ha replicado Baena añadiendo: "Yo esto se lo digo porque el otro día leí en el periódico una columna de opinión en la que se leía que hay muchas formas de corrupción y que algunas se pueden practicar legalmente. Y fíjese como son las cosas, me acordé de usted". Le ha pedido que si quiere "ayudar" a los riojanos dimita.

Por otro lado, el 'popular' Diego Bengoa ha visto los Fondos de Resilencia una "buena oportunidad" para desarrollar itinerarios de inclusión social, pero, ha añadido, "no se ha recibido ni un euro porque no se ha presentado ni un solo proyecto".

"Se están olvidando que los riojanos tienen la costumbre de comer todos los días; y qué van a comer, envases y embalajes", ha añadido.

El consejero de Políticas Sociales, Pablo Rubio, ha dicho que este año 2022 se va a establecer un convenio en esta materia para desarrollar programas alternativos al ingreso mínimo; "que también ha tenido un incremento importante", ha afirmado.