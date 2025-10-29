El Gobierno riojano crea un nuevo puesto directivo en el Hospital de Calahorra para gestionar los recursos humanos

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha creado un nuevo puesto directivo en el Hospital de Calahorra, en concreto, una subdirección de Recursos Humanos cuyo titular será Ignacio González Rodríguez.

Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha dado a conocer la puesta en marcha de una nueva subdirección adjunta dentro del proceso de integración del Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud.

Un proceso basado en ir "incrementando las prestaciones, la asistencia y reforzando la estructura organizativa". De esta forma, el personal directivo del Hospital de Calahorra quedará conformado por una dirección hospitalaria y dos subdirecciones.

En el caso de la subdirección nueva que se crea en este momento, será para reforzar la parte de gestión de los recursos humanos y recaerá en manos de una persona que "ya venía prestando servicios desde hace muchos años en el Hospital de Calahorra".

Ahora, asumirá la subdirección y esto "permitirá reforzar la atención al personal y a los servicios y a los recursos humanos que se prestan en Calahorra". Por tanto, un "refuerzo organizativo" para "su mejora asistencial a todos los ciudadanos de la comarca en La Rioja Baja".