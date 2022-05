El Gobierno riojano da luz verde a las ayudas del Plan Corresponsables 2022 destinadas a municipios y mancomunidades

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, en Consejo de Gobierno, ha dado luz verde a las ayudas del Plan Corresponsables 2022 destinadas a municipios y mancomunidades. Así, se autoriza a la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 la aprobación de un importe de 2.784.004,50 euros para impulsar las ayudas que permitan la implementación de las actuaciones incluidas en esta iniciativa.

El Plan Corresponsables que se puso en marcha en el año 2021, se trata de una nueva política pública impulsada y financiada por el Ministerio de Igualdad con el fin de favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y reconocer la experiencia profesional de cuidado no formal.

En el año 2021 este programa en La Rioja financió planes de conciliación y corresponsabilidad en 35 ayuntamientos riojanos y tuvo una gran acogida por los municipios.

Este año 2022, como en su día informaron a los ayuntamientos la consejera de Igualdad, Raquel Romero y la directora general de Igualdad, Emilia Fernández, el Plan Corresponsables contará con un presupuesto de 3.311.226,57 euros.

De este total, más de 2.784.004,50 euros, esto es el 80% del presupuesto total, irá destinado a municipios y mancomunidades (2.365.364,00 euros para municipios y 418.640,50 euros para mancomunidades) con el objetivo de que se implementen políticas públicas locales de conciliación y aterricen en sus realidades concretas esta novedosa política de igualdad.

En este sentido, una de las novedades del Plan Corresponsables 2022 es que se incrementa el presupuesto fijo por municipio con respecto al año 2021, ascendiendo a una cantidad fija por municipio de 11.400 euros, importe al que se le suma una cantidad variable en función de los menores empadronados en el municipio.

Además, este programa de conciliación laboral y familiar, por un lado, ampliará al cuidado de menores hasta los 16 años, dado que hasta ahora llegaba hasta los 14 años; y, por otro lado, establecerá como colectivo prioritario a mujeres mayores de 45 años, a diferencia del programa de 2021 que se dirigía a mujeres mayores de 52 años.

PROGRAMA CORRESPONSABLES 2022.

Actualmente se encuentra en trámite de modificación para incorporar las siguientes novedades del año 2022: ampliación de la edad de los menores destinatarios de los servicios de los 0 hasta los 16 años y de la edad de las mujeres establecidas como uno de los criterios colectivos prioritarios de las actuaciones, mujeres mayores de 45 años (año 2021 mujeres mayores de 52 años).

Entidades beneficiarias serán los municipios y las Mancomunidades de municipios. Deberán presentar instrumento jurídico que acredite que tienen atribuidas, entre sus funciones, las de ejecutar actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. En el caso de que una mancomunidad de municipios formule la solicitud, los municipios que la integren no podrán presentar solicitudes de manera individual, siendo inadmitidas las solicitudes que vulneren esta condición.

PROYECTOS Y ACTUACIONES SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓN.

En lo relacionado con el destino, en atención a la realidad, las particularidades y necesidades de cada municipio podrán ser subvencionables las siguientes acciones: Habilitación de servicios de atención y cuidado profesional de calidad de menores de hasta 16 años, de carácter individual, que puedan prestarse en el domicilio por un número determinado de horas semanales.

Habilitación de servicios de atención y cuidado profesional de calidad de menores de 16 años, de carácter colectivo, que puedan prestarse en dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, cumpliendo con las garantías sanitarias y demás normativa específica aplicable, tales como escuelas, centros municipales, centros multiusos, polideportivos, entre otros.

Realización de actividades de ocio y tiempo libre y/o educación no formal destinados a menores de hasta 16 años, siempre y cuando se desarrollen en horarios no escolares, épocas no lectivas o época estival, no siendo estas conceptualizadas como actividades extraescolares con carácter ordinario y priorizando los criterios de acceso establecidos en el marco del Plan Corresponsables.

En cuanto a la ejecución de las actuaciones: para el desarrollo de actividades, la contratación del personal se realizará a partir de las bolsas de empleo de cuidadores profesionales que pueda habilitar el Gobierno de La Rioja o, en su caso, las propias entidades locales en atención a los perfiles profesionales establecidos.

Desde el Gobierno de La Rioja se pone a disposición la Bolsa de Empleo de Cuidadores en desarrollo del Plan Corresponsables gestionada por las Oficinas de Empleo de La Rioja.

El personal contratado deberá pertenecer a algunos de estos perfiles profesionales que conforman las bolsas de cuidadores: técnica/o Superior en Educación Infantil; técnica/o Superior en Animación sociocultural y turística; técnica/o Superior en Enseñanza y animación socio deportiva; técnica/o Superior en Integración social; monitora/or de ocio y tiempo libre; o auxiliar de Educación Infantil o de Jardín de Infancia. Serán colectivos prioritarios de contratación jóvenes menores de 30 años y mujeres mayores de 45 años.

En el caso de que las entidades locales creen sus propias bolsas de cuidadores, las personas que integren las mismas deberán pertenecer a alguno de los perfiles profesionales señalados en el Plan Corresponsables. Asimismo podrán formar parte de estas bolsas personas con experiencia laboral formal y no formal en el sector de los cuidados de menores que pudiera habilitar la Comunidad Autónoma de La Rioja para el acceso a la bolsa de cuidadores, especialmente mujeres mayores de 45 años.

Entre los requisitos para la prestación de servicios, están atender a menores de 0 a 16 años inclusive (novedad 2022), deberá favorecerse la gratuidad y la universalidad de los mismos, en el caso de que se establecieran tasas o precios públicos en la prestación del servicio, los ingresos generados deberán deducirse de los gastos directos subvencionables.

Y en cuanto a las personas destinatarias de los servicios (colectivos prioritarios), las actuaciones deberán destinarse con carácter prioritario a la atención de familias monoparentales; víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer; mujeres en situación de desempleo de larga duración; mujeres mayores de 45 años (novedad 2022); y unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.