El Gobierno riojano defiende su gestión en servicios sociales, dependencia y transición energética

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de los consejeros de Gobernanza y Servicios Sociales, Pablo Rubio, y de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado, han defendido su gestión en materia de servicios sociales, dependencia, transición energética y cambio climático.

Ha sido en el pleno del Parlamento de La Rioja preguntas de los diputados del Grupo Parlamentario Popular, en concreto, Catalina Bastida, Jesús Ángel Garrido y Carlos Cuevas, para conocer la gestión del Ejecutivo en éstas áreas.

En el caso de la situación de los servicios sociales, Bastida ha alertado que "están colapsados", al punto de que los Ayuntamientos y las Mancomunidades "no dan a basto", por lo que "no se entiende de que sirve aumentar las partidas de servicios sociales para emergencias sociales cuando no se atienden las necesidades que tienen las familias"

En su respuesta, Rubio ha afirmado que "los servicios sociales no están colapsados, se gestiona bien", para recordar, a continuación, que "solo en ayuda al domicilio para los ayuntamientos ha aumentado al 60 por ciento, y en un 120 por ciento en el caso del Ayuntamiento de Logroño".

De hecho, ha asegurado que el Consejo General de Servicios Sociales dice que "somos la mejor comunidad autónoma que gestiona los servicios sociales", por lo que la "valoración caótica está fuera de lugar, porque somos una comunidad amable y solidaria".

DEPENDENCIA

También Rubio ha contestado a una pregunta del Partido Popular, en este caso, sobre la valoración de la gestión en dependencia, planteada por el parlamentario Jesús Ángel Garrido. Éste último ha criticado que "2.000 riojanos están en el limbo de la dependencia, porque están esperando una prestación, una asignación" por parte de la administración riojana.

El diputado del PP ha asegurado que "La Rioja es la segunda comunidad de España con mayor número de personas en lista de espera, un 19 por ciento", y todo ello "a pesar de los 4,4 millones de euros aportados por el Gobierno de España para reducir las listas de espera" de la dependencia. De hecho, ha señalado que "el tiempo medio de espera en La Rioja desde que se solicita hasta que se resuelve el expediente pasan 263 días, frente a los 125 de Castilla y León o los 136 de País Vasco".

En su respuesta, Rubio ha acusado a los 'populares' de "manipular los informes" ya que "somos la comunidad autónoma que más ha reducido estas listas de espera". De hecho, "solo han aprobado 5 comunidades autónomas y una de ellas es La Rioja".

Por ello, ha afirmado que "somos una de las que más financia del total que recibe", por lo que ha asegurado que "estamos en buena situación". En este punto, ha señalado que cuando el PSOE accedió al Gobierno riojano "abrimos el cajón de lo que había del Gobierno anterior y no encontré nada; no había ningún proyecto, y ayer mismo aprobamos el Plan Estratégico de Servicios Sociales que tenían que haber realizado en 2010".

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

A continuación, el diputado del PP, Carlos Cuevas, ha pedido una valoración al Gobierno riojano sobre su gestión en materia de transición energética y cambio climático, respondiendo el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado, que es "positiva" sobre todo por la "ausencia en la gestión de este asunto realizada por el PP".

Ha apuntado que "el cambio climático necesita más esfuerzo, atención e inversión" por lo que "es fundamental que Concha Andreu siga gobernando".

Por su parte, Cuevas ha recordado que Dorado trajo un proyecto Ley de Cambio Climático que "no se va a aprobar porque han actuado de forma negligente, y ahora han renunciado a ejercer su cargo y dejan la Ley muerta de risa". Además, ha presentado una "Ley de Biodiversidad que hubo de modificarse apenas un mes de haberse aprobado".

El consejero, por su parte, ha asegurado que "hemos avanzado mucho, a pesar de que quiera enturbiar y hacer ruido, porque tenemos la primera Ley aprobada relativa al cambio climático, a la Ley de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático". Además, ha puesto en valor otras actuaciones como el PIER de hidrógeno verde o "el impulso del autoconsumo multiplicando por más de 15 las existentes, de las pírricas 87 que nos dejaron a 1269, así como el programa de comunidades energéticas locales en aldeas abandonas en decenios por el PP, como en Treguajantes o Larriba".