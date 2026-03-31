El Gobierno riojano incrementa hasta los 15.000 euros las ayudas máximas para enfermos de ELA

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy incrementar hasta los 15.000 euros las ayudas máximas para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) al considerar "insuficiente" el máximo marcado por el Gobierno central, de 9.000 euros.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado hoy de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno, entre los que se encuentra incrementar hasta los 15.000 euros las prestaciones de servicios sociales para personas con ELA y cualquier otra situación de dependencia extrema.

Ha explicado cómo al Gobierno de La Rioja le parece "claramente insuficiente" el máximo establecido por el Estado, de 9.859 euros, "para que las personas que sufren esta enfermedad y sus familias puedan afrontar los duros consecuencias financieras" que supone.

Por eso, ha relatado, se ha aprobado un incremento "sustancial" de estas cuantías que pasan de un mínimo de 3.200 euros hasta un máximo de 15.000 euros.

Esto, ha dicho, "sitúa a La Rioja como una de las comunidades autónomas con mayor nivel de protección".

"Las nuevas cuantías permiten asegurar el acceso a servicios profesionales, en condiciones de equidad, independientemente de la capacidad económica de cada persona", ha considerado.