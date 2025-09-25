Gobierno riojano licita por 2,17 millones el diseño y adecuación del futuro espacio expositivo del Monasterio de Yuso

Contempla el diseño museográfico, la ejecución de obras y la dotación técnica para la gran exposición prevista en 2026 sobre el español

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha sacado a licitación pública el contrato para el diseño y adecuación del espacio expositivo de varias dependencias del Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, con un presupuesto base de 2.177.781,59 euros.

Esta actuación, financiada con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá que este conjunto monástico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997, se convierta en el escenario de una exposición que tiene previsto abrir sus puertas en el segundo semestre de 2026.

El contrato abarca de manera integral el diseño museográfico, el desarrollo de contenidos, la producción de elementos expositivos y la ejecución de las obras de adecuación, incluyendo climatización, iluminación, instalación eléctrica, señalética, accesibilidad y sistemas de seguridad.

Las empresas licitadoras tendrán de plazo hasta el 6 octubre para presentar una propuesta que combine el respeto al valor histórico del monasterio con soluciones contemporáneas para la conservación de piezas patrimoniales y la experiencia del visitante.

El proyecto, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, persigue un conjunto de objetivos que reforzarán la dimensión cultural y educativa de San Millán de la Cogolla.

De esta forma, el Gobierno de La Rioja busca potenciar la interpretación, la sensibilización y la educación sobre el Monasterio de Yuso de forma atractiva, interactiva y reflexiva, consolidándolo como una ventana al conocimiento de la vida monástica, su funcionamiento, su mundo espiritual y sus simbolismos, destacando su papel emilianense.

Del mismo modo, a través de la exposición, se pretende que el público adquiera una conciencia clara de la importancia histórica del monasterio y de su actividad filológica en la época medieval, transmitiendo de manera sencilla conceptos clave de la vida monástica -desde la espiritualidad a las labores cotidianas- y su proyección cultural en campos como la filología y la música.

El contrato incorpora asimismo la voluntad de involucrar a las comunidades del valle, vincular el patrimonio de San Millán con el origen del español y garantizar que el discurso científico llegue a públicos diversos, aplicando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y uso de las tecnologías más innovadoras, como proyecciones inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos.

La intervención permitirá habilitar estancias actualmente no visitables como la sala de códices y cantorales, la Sala Preciosa, el coro alto, la conocida Capilla de convalecientes, el Salón de los Reyes, el Claustro alto o algunas celdas del monasterio, entre otros, garantizando su conservación y la creación de recorridos modulares que faciliten distintas opciones de visita.

Para ello, como anunciara el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en su reciente vista al monasterio, de forma paralela y complementaria a la edición y diseño de esta exposición, el Ejecutivo autonómico va a realizar diferentes obras en estos espacios que, junto a la muestra, generarán "un nuevo San Millán, convirtiéndolo en un referente renovado de la lengua española para las próximas generaciones".

Además, en el contrato se prevé la dotación de recursos audiovisuales y de realidad aumentada para enriquecer el relato de la exposición, que pondrá el acento en la historia, la expansión y los retos de futuro del español, desde las Glosas Emilianenses y la obra de Gonzalo de Berceo hasta su papel actual como lengua global o los retos y oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.

La muestra, que se prolongará durante al menos tres meses, forma parte del ambicioso plan del Ejecutivo riojano para reforzar el vínculo de San Millán de la Cogolla con el origen del español, atraer un mayor número de visitantes y consolidar este enclave como referente del turismo patrimonial, cultural y lingüístico.

Con esta licitación, el Gobierno de La Rioja da un paso decisivo en el proceso de transformación de San Millán de la Cogolla, un espacio que, gracias a la combinación de conservación, innovación y difusión cultural, seguirá siendo faro de la lengua y de la cultura en el ámbito internacional.